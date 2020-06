Tarom „se scutură” puțin: sute de angajați vor fi dați afară

S-a spus de multă vreme că Tarom e o compania căpușată și că majoritatea angajaților sunt rude. Acum, operatorul național pare că se scutură puțin de această situație.

Tarom încă mai suferă după perioada în care zborurile au fost anulate și trece acum la restructurări masive pentru a se menține pe linia de plutire. Sute de persoane ar urma să plece, după cum reiese din bugetul de venituri și cheltuieli al companiei aeriene, aprobat de Ministerul Transporturilor și publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, personalul TAROM se va reduce în acest an cu 374 de persoane, de la 1.607 angajați în prezent la 1.233. Nu se precizează însă cum se vor face reducerile de personal – fie prin concedieri, fie prin pensionări.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, spunea recent că estimează scăderi de personal la TAROM care să ajungă până la 700 de persoane. Compania are cei mai mulți angajați per aeronavă din Europa și nu a mai făcut profit din 2007.

Criza medicală provocată de pandemia de coronavirus a pus la grea încercare Tarom, o compania și așa cu probleme. Pe perioada în care zborurile au fost anulate, 70% din forța de muncă a fost trimisă în șomaj tehnic.

Ministrul Transporturilor promitea ajutor la acea vreme,

„Am putea spune că TAROM a intrat bolnav în criză. Din cei 1.797 de angajaţi ai companiei TAROM, 1.144 sunt în şomaj tehnic. Încercăm în perioada următoare să adoptăm o serie de măsuri de restructurare a acestei companii pentru că mâine dacă reluăm toate zborurile şi toate cursele pe care TAROM le avea mai devreme sau mai târziu probabil mai devreme vom ajunge în aceeaşi situaţie. Noi avem acel ajutor de salvare de 37 de milioane de euro pe care l-am accesat deja. Am plătit acele certificate, am plătit combustibil. Din acel ajutor nu putem să plătim decât 4-5 chestiuni punctuale agreate cu Comisia Europeană. Odată ce am accesat acel ajutor de salvare clepsidra s-a întors şi în şase luni de zile fie restructurăm compania, fie trebuie să dăm banii cu dobândă înapoi, ceea ce este imposibil pentru TAROM”, spunea Lucian Bode.