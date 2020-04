Țara în care trenurile sunt transformate în spitale și centre de carantină ar putea inspira și CFR

Guvernele caută soluții pentru a gestiona pandemia de coronavirus. Și orice soluție găsită e exploatată la maximum. O țară și-a transformat trenurile în spitale pe roți, iar CFR ar putea învăța ceva din asta.

India are cea mai veche infrastructură feroviară de pe tot continentul

Pandemia de coronavirus a ajuns, însă, și acolo, iar autoritățile au luat decizia de a veni cu măsuri privind izolarea și carantina din data de 25 martie. Tot la acea dată, transportul feroviar a fost suspendat la nivelul întregii țări.

Trenurile stau, așadar, nefolosite. Așa că autoritățile au decis să le tranforme în spitale de campanie. Mai ales că suspendarea traficului feroviar e valabilă până-n data de 14 aprilie.

Trenurile din India au fost dezinfectate și apoi echipate cu aparatură medicală. Astfel, pacienții pot fi tratați acolo în condiții similare celor din spitale. Trenurile-spital pot prelua cazurile ușoare și medii, în vreme ce pacienții în stare critică sunt direcționați către spitalele clasice.

Instituția feroviară din India are, la nivel național, 125 de spitale pe care le manageriază, așadar are expertiza de a implementa acest sistem în trenuri. Deocamdată, sistemul medical indian nu dă semne că ar fi depășit de situația, iar soluția cu trenurile transformate în spitale ar putea ușura și mai mult situația.

La 1 aprilie, India raporta aproape 4.300 de cazuri de infectare cu coronavirus și 117 decese. E un număr relativ mic la o țară cu o populație de 1,3 miliarde de oameni.

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients 🛌

Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020