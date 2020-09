Surpriza momentului vine de la Lidl: toți românii sunt cu ochii pe lanțul de magazine acum

Lidl e în atenția tuturor acum, mai ales dat fiind contextul crizei medicale și dificultăților financiare pentru numeroși români. Alături de Lidl mai e și Profi.

Cifrele arată că Lidl încă are o poziție excelentă pe piața din România. Astfel, pentru al doilea an consecutiv compania care operează magazinele Profi are cea mai mare creştere a numărului mediu de salariaţi în 2019 faţă de nivelul din 2018 din economia românească.

Odată cu acest parcurs, Lidl a ajuns pe poziția a doua în clasament. Datele au fost obţinute de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului și citate de Economica.net. Per total, doar patru companii private au, în medie, peste 1.000 de oameni în plus pe statele de plată în 2019 faţă de nivelul înregistrat în 2018.

Companiile respective sunt Profi Rom Food care operează magazinele Profi (circa 2.700 de oameni în plus pe statele de plată în 2019 faţă de 2018), Lidl Discount care operează magazinele Lidl (cu peste 1.900 de oameni în plus în 2019 faţă de 2018), firma de protecţie şi pază SSG Select Solutions (aproape 1.200 de oameni în plus), producătorul de carne Smithfield Romania (1.168 de oameni în plus).

Cum se compară Lidl cu Profi?

E bine de știut ca Profi are cea mai mare reţea de magazine alimentare din România.

Lanţul de magazine a avut afaceri nete de 7,26 de miliarde de lei în 2019, cu 22,68% mai mari decât în 2018, dar a și avut o pierdere netă de peste 35 de milioane de lei în 2019, mai mică decât în 2018 când au raportat peste 90 de milioane de lei pierdere.

Retailerul Profi operează peste 1.200 de magazine în mai bine de 550 de localităţi din România.

În cazul Lidl, a încheiat anul 2019 cu afaceri de 9,76 de miliarde de lei în România, cu 25,37% mai mari decât cele raportate în anul 2018. Retailerul german a avut profit net de 491,39 de milioane de lei în 2019, cu 19,19% mai mare decât în 2018. Are peste în prezent peste 8.000 de angajaţi în România, care lucrează în peste 270 de magazine şi cinci centre logistice.