Lidl a făcut anunțul: mii de români, vizați direct. Surpriză de proporții în plină criză

Lidl are în prezent în România peste 260 de magazine și continuă creșterea și în anul financiar 2019-2020, pentru care raportează o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de lei. Discounterul german anunță că va deveni cel mai mare retailer de pe piață, depășind Carrefour, dar și Kaufland, companie care face parte tot din grupul Schwarz.

Lidl a înregistrat în anul financiar 2019-2020 o creștere de 28% față de perioada 2018-2019, raportând o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de lei. În acest timp, discounterul german a deschis 21 de magazine, a mutat cinci magazine și a demolat și reconstruit alte două, pentru a spori eficiența energetică și termică.

„Dacă reușim ceea ce am făcut în ultimii 3-4 ani, când am crescut de 3-4 ori mai puternic decât media de piață și dacă analizăm primele luni de zile, perioada martie-iulie a acestui an, vedem un trend asemănător pentru noi. Din acest punct de vedere, suntem încrezători că putem să urcăm anul acesta pe primul loc, însă acesta nu este un scop în sine. Pentru anul acesta am prevăzut minimum 15 magazine, însă sunt foarte încrezător că vom depăși 20 de deschideri, dar depindem de autorizațiile de construcție”, a explicat Frank Wagner, CEO Lidl România.