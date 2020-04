Surpriză de zile mari la Digi | RCS-RDS: telefoane atât de ieftine mai găsești când se greșesc prețurile

Digi | RCS-RDS se pregătește de Paște. Înainte de acest moment, se asigură că iese bine din criza de acum. Așa se face că acum a pregătit o surpriză pentru noii clienți.

Oferta Digi | RCS-RDS de acum presupune să te portezi în rețea cu numărul tău de telefon și, dacă tot faci asta, să alegi un telefon nou. Ai modele cu zero lei avans, dar și câteva pentru care dai maximum câteva sute de lei.

Ideea e că ai nelimitat convorbiri în toate rețelele naționale, fixe sau mobile, ai chiar și convorbiri internaționale, iar internetul este nelimitat. Sigur, la cea mai bună viteză e limitat, ai doar câteva zeci de GB. Dar poți rămâne conectat și după ce-l termini.

Ce telefoane ieftine oferă Digi | RCS-RDS

Înainte să te decizi asupra telefonului e bine să știi că abonamentul costă 5 euro pe lună. Se numește Optim Nelimitat. Dacă iei mai multe abonamente, prețul scade: de exemplu, dacă iei până la cinci abonamente plătești doar 3 euro pe lună.

Dintre telefoanele care se remarcă ai un Nokia 4.2 cu avans zero și 54 de lei rata lunară. Apoi, ai un Digi R2 care-i tot cu avans zero, iar rata e de 33 lei pe lună. Mai e pe listă și un Xiaomi Redmi 8 cu zero lei avans și 54 lei rata lunară.

Digi | RCS-RDS are și câteva telefoane mai bune, dacă vrei să plătești avans. Are un Samsung A30s cu 139 lei avans și 71 lei rata lunară, dar și un Xiaomi Redmi Note 8 cu 149 lei avans și 79 de lei rata lunară.

Oferta de la Digi | RCS-RDS este valabilă în perioada 6 – 18 aprilie, adică prinzi la fix Paștele. Telefoanele se contractează pe 24 de luni cu unul dintre abonamentele Digi Mobil Optim, cu plata integrală sau în 12 de rate fără dobândă și cu avans zero. Ratele includ contravaloarea telefonului mobil, fără alte costuri suplimentare și se acordă prin rate Digi, direct în magazinele Digi sau online.

Telefoanele cu 0 lei avans se acordă clienţilor care achiziţionează un abonament Mobil Optim prin portarea numărului de telefon de la un abonament din altă rețea și care sunt abonați Digi pentru minim un serviciu fix Digi ( TV sau Net). Ai toate detaliile pe-o pagină dedicată.