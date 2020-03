Supercomputerul care a descoperit cele mai eficiente substanțe chimice în lupta cu pandemia

Cel mai rapid supercomputer din lume contribuie masiv la lupta cu pandemia cu care se confruntă planeta noastră la ora actuală.

În lupta cu combaterea răspândirii noului virus, soluțiile de care avem nevoie trebuie să fie cât mai eficiente și rapide. În acest sens, IBM a pus la bătaie supercomputerul său, care a permis cercetătorilor să facă pași importanți în împiedicarea propagării coronavirusului.

Astfel, au reușit să identifice o serie de substanțe chimice care ar stopa răspândirea noului virus, dar care ar reprezenta și elemente cruciale în dezvoltarea unui vaccin eficient.

Pentru asta, cercetătorii s-au folosit de cel mai rapid supercomputer, dezvoltat de IBM. Acesta este echipat cu inteligență artificială și a reușit să facă o serie de simulări pentru a analiza care compuși ar putea fi folosiți pentru a opri virusul să infecteze celulele gazdei. În total, oamenii de știință au identificat 77 de substanțe chimice.

Cel mai rapid supercomputer este folosit în lupta cu pandemia

În esență, virusul infectează celulele gazdă prin injectarea lor cu material genetic. Treaba computerului este de a găsi compuși chimici care ar putea afect acel material genetic și ar putea opri răspândirea.

Supercomputerul IBM are și un nume: Summit. Acesta a efectuat simulări de peste 8.000 de compuși care ar putea fi folosiți. Aceștia ar putea limita capacitatea sa de a se răspândi în celulele gazdă. A identificat pe 77 dintre aceștia și i-a clasificat în ordinea eficienței de care au dat dovadă. Rezultatul ar putea fi un vaccin împotriva noului coronavirus.

Summit este cel mai puternic supercomputer: are 10MW și peste 4.600 de noduri de procesare. De asemenea, fiecare nod conține, la rândul său, câte două Power9 CPU și câte șase Nvidia Volta V100 GPU. Acesta este cel mai rapid supercomputer din lume, cu o performanță de 148,6 petaFLOPS. Un FLOP (floating point operations per second) reprezintă o unitate de măsură a puterii de calcul a unui calculator.