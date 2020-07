Spotify se pregătește să devină o alternativă la Netflix, dar începe cu ceva simplu

În ultimii ani, Spotify a făcut pași importanți în extinderea portofoliului de activități, iar semne că platforma va face pași către conținut video există de mult timp în piață.

Chiar dacă se confruntă cu o concurență acerbă pe partea de streaming audio, Spotify este cel mai popular serviciu din lume pe acea zonă. Are mai mulți utilizatori decât Apple Music și semnificativ mai mulți decât Google Music, Tidal sau Deezer. Cu toate acestea, nu se culcă pe o ureche.

Utilizatorii de Spotify, indiferent dacă plătesc un abonament lunar sau accesează varianta gratuită a serviciului, vor putea să vadă podcasturi în format video prin intermediul serviciului de streaming. Ca referință, este pentru prima oară când compania a decis să ofere conținut video utilizatorilor săi.

Primele detalii pe marginea acestei schimbări au apărut în luna mai a acestui an. Anunțul oficial a fost făcut de gigant la mijlocul acestei săptămâni. Este important de reținut că această modificare era una cât de cât previzibilă și normală, având în vedere că, înainte de finele anului, va găzdui podcastul lui Joe Rogan, a cărui drepturi de distribuție au fost cumpărate cu 100 de milioane de dolari.

Din acest moment, găsești câteva podcasturi populare în format video pe Spotify, dar lista se va extinde semnificativ în următoarele săptămâni și luni. Momentan, discutăm de Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay și The Rooster Teeth Podcast.

Este important de reținut că oficialii Spotify prezintă această implementare a funcției de streaming video ca fiind ”prima variantă”. Cu alte cuvinte, în funcție de feedback și popularitatea funcției, se vor mai face schimbări în viitor. În prima fază, funcția este descrisă ca ”un mijloc pentru fani de a-și cunoaște mai bine gazdele favorite ale podcasturilor, în timp ce creatorii de conținut se pot apropia mai mult de audiența lor”, conform comunicatului de presă.

Redarea clipurilor video în Spotify nu va implica niciun efort suplimentar din partea ta. Clipurile vor rula în fundal, dacă te interesează doar componenta audio a ecuației, iar posibilitatea de download pentru vizionare sau audiție offline va fi de asemenea inclusă.