Cum îți închizi contul de Spotify, definitiv: există câteva detalii importante

Datorită concurenței acerbe de pe piața serviciilor de streaming, nu este exclus să vrei să migrezi de la un serviciu la altul. De aceea, ar fi bine să știi cum îți închizi contul de Spotify.

Spotify continuă să fie cel mai popular serviciu de streaming la nivel global, mai ales datorită celor care au conturi gratuite. Nu este foarte clar dacă este cel mai bun, deoarece acest aspect reprezintă o noțiune subiectivă. În contextul în care cantitatea de conținut este aceeași pe orice platformă de streaming audio, decizia de a rămâne cu un serviciu sau altul este ghidată de interfață, integrarea cu sistemul de operare și, nu în ultimul rând, sistemul de recomandări.

Pentru că sunt utilizator de iPhone, folosesc Apple Music. Tidal sau Deezer reprezintă de asemenea alternative interesante. În final, motivele pentru a-ți închide contul de Spotify pot fi multe, important este să știi cum poți să o faci.

Înainte să te apuci, este important de reținut că nicio aplicație Spotify nu-ți oferă posibilitatea să-ți închizi contul. O poți face doar prin intermediul unui browser web, de pe mobil, desktop sau laptop. Este important de reținut că, dacă ai luat decizia să faci acest gest radical, îți vei pierde toate listele de redare create și toți urmăritorii. De asemenea, deși îți poți crea în orice moment alt cont de Spotify, cu aceeași adresă de email, nu vei mai putea să ai același nume de utilizator.

Dacă ești împăcat cu toate aceste aspecte, te poți apuca de treabă. Începe prin a accesa această pagină de support de pe Spotify. Autentifică-te cu numele de utilizator și parola aferente contului tău. Apasă pe Account și fă un click suplimentar pe ”I want to close my account” (Vreau să-mi închid contul). Pentru că Spotify vrea să nu renunți complet, îți va propune să treci la un cont gratuit, fără plata unui abonament lunar.

Continuă-ți inițativa cu un click pe ”Close account”(Închide contul). Confirmă gestul cu un alt click pe Close Account. În noua fereastră, printr-un click pe Continue, confirmă că este vorba de contul tău pe care vrei să-l închizi. Bifează I understand într-o nouă fereastră și click pe Continue, din nou. Imediat după, ar trebui să primești un email prin care să-ți închizi contul, la fel ca în captura de ecran de mai jos. Apasă pe Close My Account. Ca referință, ai șapte zile în care îți poți reactiva contul fără să pierzi nimic.