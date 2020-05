Spotify lansează în România cea mai utilă opțiune, dar trebuie să-ndeplinești cea mai stupidă condiție

Spotify lansează o opțiune pe care e posibil s-o fi așteptat și tu de ceva vreme, însă condiția pe care trebuie să o îndeplinești este dintre cele mai stupide.

Platforma de streaming pune la dispoziție și în România o opțiune mai veche pe care utilizatorii din alte țări deja o puteau folosi. Este vorba despre planul Family, pentru care trebuie să plătești doar opt euro pentru șase conturi Premium separate. Abonamentul este extrem de avantajos, pentru că pe un singur cont Premium trebuia, în mod obișnuit, să plătești cinci euro. Ulterior, fiecare membru invitat beneficiază de câte un cont Premium, așa că nu va trebui să te rezumi la un singur cont împărțit între mai multe persoane.

Dacă un utilizator nu are încă un cont, își va crea unul atunci când se alătură planului. Dacă are deja cont, se pot alătura planului și toată muzica și playlisturile salvate vor fi păstrate în cont. În cazul în care un utilizator are deja un cont Premium, nu va mai plăti pentru el.

Partea stupidă apare odată cu una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a putea beneficia de planu Family: toți cei șase membri trebuie să locuiască la aceeași adresă.

De altfel, Spotify este una dintre platformele ceva mai puțin relaxate cu privirea numărului de utilizatori care folosesc serviciul în același timp, de pe același cont (cum ar fi Netflix sau YouTube Music, de exemplu). Astfel, pe această platformă poți asculta muzică doar de pe un singur device. Dacă altcineva intră în același timp pe cont și dă play unei melodii, unul dintre cei doi va trebui să renunțe la folosirea platformei.

Cea mai stupidă condiție pusă de Spotify pentru abonamentul Family

După ce-ți alegi abonamentul Family, platforma îți cere și adresa la care locuiești. Ulterior, toți cei șase utilizatori pe care îi vei invita să beneficieze de acest plan vor trebui să introducă aceeașia adresă setată de utilizatorul care plătește pentru abonament. Toți pot face asta fie prin automatizarea procesului, prin activarea locației GPS, fie prin introducerea manuală a adresei de reședință. Spotify te asigură că nu stochează coordonatele odată ce verificarea este efectuată.

Platforma menționează că e posibil, ca din când în când, să ceară o reverificare a adresei, ca să confirmi că încă îndeplinești criteriile de eligibilitate.

Abonamentul Family este disponibil încă de anul trecut în alte țări. În 2019, compania a început să solicite coordonatele GPS ale utilizatorilor care împărțeau planul Family. Acest mijloc de verificare este unul stupid. Familiile au adesea membri care trăiesc în locuri diferite: pot trăi în străinătate, au părinți divorțați sau separați, au copii la facultate, călătoresc pentru muncă, etc. Totuși, din punct de vedere tehnic, aceste tipuri de situații sunt interzise de termenii planului familial al Spotify. Regulile impun tuturor membrilor să locuiască la aceeași adresă fizică.

„În prezent, Spotify testează îmbunătățiri ale experienței utilizatorului Premium pentru familie cu grupuri mici de utilizatori pe anumite piețe. Întotdeauna testăm noi produse și experiențe la Spotify, dar nu avem alte noutăți de împărtășit cu privire la acest test special în acest moment”, spuneau reprezentanții companiei, în urma reacțiilor negative din partea utilizatorilor.

Rămâne de văzut cum va gestiona platforma situația pentru utilizatorii din România.