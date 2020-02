Elon Musk umple cerul de sateliți, dar SpaceX a avut și un eșec mare

SpaceX se află la a cincea lansare de sateliți și, deși misiunea a fost un succes, aterizarea n-a mers tocmai conform planului inițial.

Planul lui Elon Musk de a oferi internet planetei prin intermediul unei constelații de sateliți (Starlink) de pe orbita joasă a Pământului este din ce în ce mai aproape de realizare, odată cu cea mai nouă misiune de lansare. Compania sa a trimis încă o serie de 60 de sateliți în spațiu, la bordul unei rachete Falcon 9. Aceasta este a cincea lansare per total și deja a treia care a avut loc anul acesta. În total, până acum, SpaceX are 300 de sateliți pe orbita joasă a planetei, care ar urma să ofere internet chiar și comunităților care nu sunt conectate la internet încă.

De ce aterizarea SpaceX n-a mers conform planului

Unul dintre motivele pentru care navele companiei sunt speciale este faptul că SpaceX le refolosește. Falcon 9 este prima rachetă reutilizabilă a companiei.

Booster-ul ar fi trebuit să revină pe Pământ la opt minute și 24 de secunde de la lansare și să aterizeze pe o suprafață special construită din Oceanul Atlantic, numită în mod sugestiv Of Course I Still Love You. Numai că boosterul SpaceX n-a reușit să nimerească suprafața și a aterizat în apa oceanului. Dacă ar fi avut succes, aceasta ar fi fost cea de-a 50-a aterizare a unui booster al companiei.

Poți vedea aici momentul în care booster-ul Falcon 9 ratează aterizarea:

Falcon 9 B1056.4 has missed the drone ship. pic.twitter.com/259Yh545uy — Chris B – NSF (@NASASpaceflight) February 17, 2020

Partea interesantă e că aceasta este excepția de la regulă. Prima aterizare a unui booster a avut loc în 2016, iar de atunci acestea au devenit o rutină pentru companie.

Planul final implică punerea pe orbită a unei constelații alcătuită din 42.000 de sateliți Starlink. Pentru astronomi, acest lucru ar fi o problemă. Aceștia susțin că numărul foarte mare de sateliți ai lui Elon Musk ar face mai mult rău decât bine. În primul rând, aceștia ar face mult mai dificile observațiile astronomice de pe Pământ.