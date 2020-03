Planul ambițios SpaceX: suma uriașă de rachete pe care Elon Musk vrea s-o lanseze în fiecare an

SpaceX vrea să accelereze ritmul și, pentru asta, urmărește să ajungă la un număr impresionant de misiuni pe an, până în 2023.

Elon Musk are planuri ambițioase în spațiu. Asta înseamnă că dezvoltarea este necesară în permanență, iar asta include și o creștere a numărului de misiuni.

În 2019, compania n-a reușit să trimită decât 11 rachete pe orbită. În 2020, speră ca numărul acestora să crească: în mod ideal, vrea să ajungă la 38 de lansări în anul curent. Numărul de misiuni ar urma să crească în fiecare an.

Până în 2023, SpaceX vrea să ajungă la 70 de lansări de rachete în fiecare an. Lansările vor fi realizate din Florida, de la Florida at the Kennedy Space Center și Cape Canaveral Air Force Station. Rachetele vor fi Falcon 9 și Falcon Heavy. Programul de lansare va sprijini atât misiunilor NASA și Departamentului Apărării al SUA, dar și clienții comerciali, spune un raport realizat de Federal Aviation Administration (FAA).

Elon Musk are planuri ambițioase cu SpaceX

Raportul FAA nu menționează cu exactitate ce misiuni spațiale vor beneficia de această intensificare a activității companiei.

Totuși, cel mai probabil, numărul ridicat de lansări va contribui la realizarea misiunii ambițioase a lui Elon Musk. CEO-ul companiei vrea să construiască pe orbită o constelație de cel puțin 12.000 de sateliți care ar urma să ofere internet către toate colțurile lumii. În prezent, compania are deja 300 de sateliți pe orbita joasă a planetei noastre.

„Manifestul de lansare al SpaceX include mai multe lansări anuale ale Falcon și re-intrări Dragon decât se preconizauîn analizele anterioare”, mai spune raportul FAA. Dragon este capsula reutilizabilă pe care compania o trimite în spațiu la bordul rachetelor din gama Falcon. Prin re-intrări, FAA se referă la faptul că aceasta este o capsulă reutilizabilă: după ce livrează încărcătura pe Stația Spațială Internațională, aceasta revine pe Pământ și este reutilizată.