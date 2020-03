Solidaritate pe Facebook: cum se ajută firmele mici în criza COVID-19

Din 16 martie, România a intrat oficial în stare de urgență pentru o perioadă de 30 de zile. Impactul economic va fi devastator, mai ales pentru firmele mici. Acestea, însă, caută să supraviețuiască și s-au mobilizat pe Facebook pentru a lupta împotriva crizei declanșate de Covid-19.

Pandemia de coronavirus a speriat o lume întreagă, dar factura pentru această criză n-a venit încă. România începe, încet-încet, să resimtă efectele economice dezastruoase ale acestei situații. Și primii care resimt acest lucru sunt jucătorii mici.

Printre domeniile care vor fi lovite puternic de criza Covid-19 se numără transporturile și turismul. Până acolo, însă, sunt afaceri mici care riscă să dispară de pe piață în această perioadă. Cu scopul de a se salva unele pe altele, firmele mici din diverse domenii au făcut un cont pe Facebook – denumit „Stronger Together – Saving Our Businesses”.

Acolo, IMM-urile pot vinde și cumpăra unele de la altele și pot identifica soluțiile pentru a rezista.

Firmele mici, front comun pe Facebook împotriva crizei Covid-19

Grupul de pe Facebook se numește „Stronger Together – Saving Our Businesses„, iar inițiativa aparține unui antreprenor cu afaceri în domeniul IT din Oradea.

„Criza coronavirus înseamnă și o criză economică. Firmele mici sunt cele mai expuse pentru că nu au nici forță celor mari, nici resursele lor financiare. M-am gândit să creez acest grup pentru a ajută atât afacerile mele cât și pe ale altora. Cu ce e diferit de a-ți face reclamă pe Internet? E că diferența între a stă online și a aștepta să te invite cineva în oraș și a merge la o petrecere unde poți întâlni direct alte persoane. Știm precis de ce suntem aici și știm că ne putem ajută unii pe alții”, susține acesta, potrivit ziare.com.

Mobilizare există și la nivelul Bucureștiului, acolo unde mai multe cafenele și restaurante au venit cu inițiative pentru a trece peste criza declanșată de coronavirus. Localurile sunt închise în această perioadă, iar asta le poate afecta puternic afacerile.

Micile business-uri au anunțat că livrează acasă sau i-au îndemnat pe clienți să cumpere vouchere în această perioadă pe care să le dea cadou sau să le folosească atunci când lucrurile vor reveni la normal.