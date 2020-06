Socializarea post-pandemie, transpusă într-un costum terifiant pentru clubbing și concerte

În timp ce 99% dintre oamenii pe care îi vezi pe stradă refuză să mai poarte mască, o companie de design a investit timp și bani în realizarea unui costum destinat mersului în club sau la vreun concert.

Românii s-au relaxat teribil când vine vorba de pandemie, chiar dacă numărul de cazuri înregistrate crește într-un ritm terifiant în fiecare colț al mapamondului. Din acest motiv, orice recomandări oficiale referitoare la adoptarea unor măsuri de prevenție sunt ignorate cu entuziasm de către populație.

Chiar și așa, în contextul în care cluburile și restaurantele vor continua să fie închise pentru o perioadă, iar concertele nu se vor mai desfășura prea curând în spații închise, o companie a găsit soluția la această problemă printr-un costum. Ilustrat în imaginile alăturate, costumul este rezultatul efortului de design și cercetare a unei firme intitulate Production Club.

Designul costumului pare inspirat din costumele tradiționale de astronauți sau cercetători în medii periculoase, dar este mult mai confortabil. În final, poți să-l percepi ca pe un costum de protecția anti-chimică tradițional (hazmat suit), dar într-un format mai atrăgător, pentru un univers cyber-punk.

Costumul este promovat în principal ca fiind o soluție pentru mers în club, deoarece are niște accente luminoase realizate prin LED-uri multicolore. În plus, are o cască complet transparentă, care ar trebui să nu te sufoce și un sistem elaborat de filtrare a aerului.

Miguel Risueno este realizatorul acestui proiect, directorul departamentului de inovație din cadrul Production Club. Într-un interviu acordat celor de la NBC New York, Risueno a explicat că Micrashell, numele dat costumului, este soluția sa pentru a aduce oamenii împreună într-un mod relaxat, în siguranță. ”Îți duce siguranța și securitatea ta în ceea ce privește apropierea de particule atmosferice și virusuri la un alt nivel”, a adăugat creatorul proiectului.

Costumul futurist se află acum în etapa de pre-producție, dar este foarte probabil să fie ignorat cu entuziasm de orice oameni care ar trebui să-l poarte. Nu de alta, dar dacă nu poți purta o mască atunci când mergi pe stradă, este puțin probabil să intri într-un costum pentru a merge în club.