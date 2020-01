Sezonul 2 din Altered Carbon are o dată de lansare: ce a anunțat Netflix

Altered Carbon este unul dintre cele mai bune și mai spectaculoase seriale Netflix din punct de vedere vizual și, în curând, se va lansa sezonul al doilea.

Altered Carbon a făcut valuri pe Netflix la momentul lansării primului sezon, în urmă cu aproximativ doi ani. Tot atunci, a fost subiectul unei campanii de marketing foarte interesante care, în premieră, a dus la prezența Netflix la CES.

Primul sezon a ajuns online pe 2 februarie 2018 și nu a durat mult până când s-a bucurat de două nominalizări la premiile Emmy, una dintre ele pentru efecte speciale. A și câștigat câteva premii.

Pentru că povestea din primul sezon s-a încheiat satisfăcător, este evident că cele zece episoade au fost construite pentru a spune o poveste de sine stătătoare. În consecință, al doilea sezon va fi complet independent de primul. Acesta este și motivul pentru care actorul din rolul principal va fi altul.

Sezonul doi din Altered Carbon va avea premiera pe Netflix pe 27 februarie. Ca de obicei, în cazul unui serial original creat de serviciul de streaming, toate episoadele vor fi urcate pe platformă în aceeași zi.

Rolul principal va fi jucat de Anthony Mackie, înlocuindu-l pe Joel Kinnaman în pielea lui Takeshi Kovacs. Având însă în vedere modul în care funcționează universul filmului, tranziția de la un corp la altul nu ar trebui să fie foarte ciudată pentru privitor. Ca referință, în Altered Carbon, oamenii își pot transfera conștiința și amintirile dintr-un corp în altul în funcție de banii pe care îi au. Noile corpuri sunt intitulate ”sleeves” sau mâneci.

Momentan, nu avem un trailer pentru noul sezon, dar nu ar trebui să dureze foarte mult până când se va lansa unul. În schimb, cei de la Netflix au confirmat faptul că Kovacs își va petrece timpul căutându-și dragostea pierdută în univers, Quellcrist Falconer.

Your re-sleeving is now complete. 2.27.20. #AlteredCarbon pic.twitter.com/h4VtaCp6Wh

— Altered Carbon (@AltCarb) January 21, 2020