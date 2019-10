Când începe pe Netflix sezonul 2 din Altered Carbon

Sezonul 2 din Altered Carbon este foarte așteptat de fanii serialului, care îl vor putea urmări, destul de curând pe Netflix.

Dacă ești curios să afli ce se va întâmpla cu personajele din serial, următorul sezon al seriei este pe drum.

Sezonul 2 din Altered Carbon a fost anunțat oficial de Netflix

Filmările au început încă din luna februarie și s-au desfășurat în Vancouver, Canada.

Pe 22 februarie, pe pagina oficială de Twitter a serialului se anunțau deja actorii care vor juca în sezonul 2.

New Sleeves incoming—and some popular models back in stock. #AlteredCarbon pic.twitter.com/L6quSIA0vQ

— Altered Carbon (@AltCarb) February 22, 2019