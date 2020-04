Patronul care le-a arătat angajaților că le e alături: cel mai neobișnuit gest

Șeful companiei americane Activision Blizzard a făcut un gest neobișnuit pentru a contribui, cât de puțin, la bunăstarea mentală a angajaților săi din această perioadă.

În mai toate industriile, angajații sunt ingrijorați din cauza pandemiei cauzată de noul coronavirus. Pentru a încerca să-i liniștească, într-un fel sau altul, CEO-ul companiei Activision Blizzard, Bobby Kotick, a recurs la un gest destul de neobișnuit pentru un șef de companie. Acesta le-a dat tuturor celor 10.000 de angajați ai companiei numărul său personal de telefon pentru a-l contacta în legătură cu orice problemă cu privire la pandemie cu care s-ar putea confrunta în această perioadă.

„În urmă cu aproximativ o lună, am trimis un mail de pe adresa mea de e-mail cu numărul meu de telefon și am încurajat ca fiecare angajat care are o preocupare legată de sănătate, să mă contacteze direct”, a spus CEO-ul. Spune că, până acum, câteva sute de angajați l-au sunat deja pentru a discuta pe această problemă.

Kotick spune că compania sa a făcut deja eforturi prin care a urmărit să-i ajute pa angajați să aibă opțiuni cu privire la îngrijirile medicale. De asemenea, în țările în care există deja programe de sănătate la nivel național, compania are medici privați care îi asistă pe angajați. CEO-ul Activision Blizzard spune că compania sa a investit în susținerea cercetării pentru dezvoltarea unui tratament pentru COVID-19.

„Dar cu siguranță simțim din partea angajaților noștri că investiția suplimentară, atenția suplimentară, este apreciată”, a adăugat Kotick.

Activision Blizzard, Inc. este o companie americană de jocuri video și a creat unele dintre cele mai celebre, precum Call of Duty, World of Warcraft sau Diablo. Bobby Kotick a lăudat și departamentul de resurse umane al companiei, pentru felul în care au administrat criza creată de coronavirus.

„Echipa a lucrat 24 de ore din 7, de când am început să lucrăm de acasă la birourile noastre din China și la birourile noastre din Europa, pentru a ne asigura cu adevărat că acestea sunt disponibile în beneficiul angajaților și familiilor lor”, a spus el.