Call of Duty: Warzone, popularitate record după 24 de ore: câți se joacă, dacă tot stau acasă

În urmă cu aproximativ 24 de ore, s-a lansat Call of Duty: Warzone, replica celor de la Activision la popularitatea Fortnite. Numărul celor care s-au îngrămădit să-l joace este fabulos.

Call of Duty: Warzone a fost lansat ieri, atât ca o experiență standalone, cât și ca o actualizare pentru persoanele care au cumpărat Call of Duty Modern Warfare. Lansarea a făcut subiectul multor speculații în ultimele săptămâni, dar nu se aștepta nimeni să fie îmbrățișat atât de repede de fani.

Nu mai puțin de 6 milioane de persoane s-au grăbit să se joace Call of Duty: Warzone în 24 de ore de la lansare. Mai interesantă decât această explozie de conținut ar fi însă posibilitatea creșterii în continuare. La această oră, este greu de estimat dacă Activision se va bucura în continuare de o creștere a numărului de gameri din această implementare de Battle Royale.

Recordul anterior pe acest subiect, cu o lansare a unui shooter online, este deținut de Apex Legends, care s-a bucurat de nu mai puțin de 10 milioane de jucători în 72 de ore de lansare. Avantajul Call of Duty vine însă derivat din epidemia globală care s-a reflectat într-un număr mare de persoane nevoite să stea acasă. În această situație, este foarte probabil ca numărul să crească, fără să fie neapărat o indicație a faptului că noul Call of Duty este unul dintre cele mai bune jocuri lansate vreodată.

Cei care au avut ocazia să-l experimenteze până la această oră sunt foarte entuziasmați de ceea ce se întâmplă in-game, dar au ținut să menționeze că mai sunt multe detalii de remediat. Chiar și așa, probabilitatea să scadă popularitatea Fortnite și Apex Legends după lansarea Call of Duty Warzone este una foarte mare.

