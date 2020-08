Samsung Galaxy A21s: telefon de toți banii

Iată-ne iar în acel moment special din an: sfârșit de august, început de septembrie și planuri de achiziții. Uite o idee: Samsung Galaxy A21s. Când te uiți la preț, n-ai ce să-i reproșezi, așa că permite-mi să-ți povestesc un pic despre câteva lucruri pe care le face bine.

De câțiva ani, seria Galaxy A de la Samsung a devenit gama de telefoane pe care o recomand oamenilor ori de câte ori mă întreabă ce telefon să-și ia. În ultimii doi ani, telefoanele au fost tot mai bune. Ca să știu dacă recomand în continuare această serie am decis s-o încerc telefon cu telefon, opțiune cu opțiune, în colaborare cu Samsung. Am început de la ceea ce căutăm cu toții: prețul bun pentru produsul care ne ajută. Așa că am pornit de la Samsung Galaxy A21s.

L-am configurat, mi-am reinstalat aplicațiile din cloud-ul Samsung și i-am activat scannerul de amprentă. E pe spate și încă mai cred că-i cel mai bun loc să pui un așa senzor. Recomand folosirea amprentei ori de câte ori e posibil, că siguranța datelor e cea mai importantă.

Odată aduse toate datele de pe celelalte telefoane Samsung pe care le-am folosit mi-am mai rămas doar să-l integrez în fluxul meu obișnuit de folosire. Și aici au picat la fix căștile Galaxy Buds pe care le folosesc pe orice dispozitiv, de la laptop la telefon. Samsung are și-o aplicație specială din care să gestionezi dispozitivele purtabile pe care le ai, inclusiv ceasul.

Samsung Galaxy A21s încă are jack pentru căști, ceea ce-i o raritate în aceste zile. Chiar dacă eu apreciez căștile wireless, știu că sunt încă mulți oameni care au o colecție de căști clasice și ar vrea să le folosească în continuare. Indiferent ce alegi, ai oricum toate aplicațiile pe care le-ai vrea ca să asculți sau să vezi conținut.

Eu mi-am configurat Spotify, YouTube și Netflix. Iar aici vine ca un avantaj mare, la propriu, ecranul de 6,5 inci. Pe cât de mult mi-a plăcut Samsung S10e, pe atât de mult apreciez și-un ecran mai generos pentru sesiunile prelungite de binging sau pentru chat. Dar pentru toate astea ar fi nevoie și de autonomie. Aici e evident alt beneficiu al Galaxy A21s: bateria de 5.000 mAh pe care o încarci prin portul USB-C, portul devenit standard și cel puțin în cazul meu a fost util, că folosesc același cablu de la căști la telefon.

Design de scos în lume

În ciuda prețului scăzut, Samsung n-a făcut rabat la design și-o oarecare judecată potrivită pentru aranjarea elementelor. Telefonul are margini destul de înguste, o cameră de selfie pusă în stânga sus și o nuanță aparte de culoare pe spate. Am spus asta și cred că am greșit un pic, că nu-i chiar o nuanță, ci sunt mai multe, ca un curcubeu. În orice caz, după design, n-ai zice că-i atât de ieftin.

Ce mai e de observat pe spate e modulul foto-video, unde și-a făcut loc și-un senzor de 48 de megapixeli. Da, poți face poze la o așa rezoluție sau poți alege una mai mică și telefonul procesează singur detaliile pe care ar trebui să le ai în imaginea finală. Mai există o cameră ultrawide și una de macro. Recunosc însă că pe mine cel mai mult mă încântă cea ultrawide. E pur și simplu alt mod de-a privi lumea și de-a o cuprinde într-o imagine.

Telefonul are și suport pentru dual SIM și contează cu atât mai mult cu cât poți rula mai multe conturi ale acelorași aplicații de chat. Da, știu, o chestiune un pic imposibilă pe iPhone și chiar dificilă pe alte dispozitive cu Android. Poți avea cont dual de Messenger, de WhatsApp și chiar Telegram.

Pe suportul fizic al cartelelor există și un slot pentru card microSD. Telefonul are 32 GB spațiu de stocare intern, dar îl poți extinde cu microSDXC, ca să nu duci lipsă nici de viteză. Pentru câte poze faci cu telefonul, sigur ai nevoie și de așa ceva.

Galaxy A21s e un Samsung din exterior până în interior. Ai același Android 10 cu interfața One UI, acum și cu dark mode, ai aceleași setări pentru camera foto, acces la toate aplicațiile Samsung și nu numai – pe care le obții din Play Store sau Galaxy Store – și aceeași experiență de utilizare ca la orice alt model. Spun asta după ce-am trecut de la Note 20 Ultra la Galaxy A21s.

Ziceam de perioada asta, august – septembrie, când poate ai terminat cu vacanța și relaxarea și te orientezi către câteva achiziții care să te ajute. Unde-și face loc Samsung Galaxy A21s? Cu siguranță în buzunarul unui elev, în primul rând. Arată bine, are opțiunile de care ar avea nevoie, cum ar fi o cameră foto bună și un ecran mare, dar și acces la aplicații care să-i fie utile sau de divertisment.

Cu seria Galaxy A din 2020 Samsung și-a permis să se joace mai mult și să experimenteze mai mult cu alegerile de design și pus în fiecare telefon acele opțiuni care sunt căutate de utilizatori. Cum ziceam la început, am vrut să încep de jos: cel mai ieftin smartphone A. Și am rămas cu cea mai plăcută impresie.