Se lupta cu Galaxy S20 și iPhone 11 Pro, la jumătate de preț: cât de special este Poco F2 Pro

În timp ce majoritatea terminalelor de top de la Samsung sau Apple depășesc 1000 de euro, Xiaomi a lansat un telefon fără reproș la 500 de euro.

La fel cum Poco F1 s-a luptat de la egal la egal cu telefoane de două sau chiar trei ori mai scumpe, noul Poco F2 Pro păstrează acea rețetă, dar o aduce în actualitate. Când s-a lansat F1, foarte mulți au fost de părere că acela este primul ”flagship killer”. La aproximativ doi ani de la respectiva lansare, avem în sfârșit parte de un urmaș direct. Între timp, a mai fost lansat Poco X2 sub același brand, dar acela nu încerca să fie un terminal de top.

La capitolul funcționalitatea și hardware, dacă ții evidența telefoanelor chinezești de top, noul Poco F2 Pro are multe în comun cu Redmi K20 Pro. Acest detaliu contează însă mai puțin, având în vedere cât este de puternic față de bătrânul F1. În primul rând, partea de performanță este asigurată de un Snapdragon 865, cel mai sprinten SoC de la Qualcomm la ora actuală, același pe care îl folosește Samsung într-o serie de Galaxy S20.

Pentru o durată de viață cât mai lungă, telefonul are un sistem special de răcire intitulat LiquidCool 2.0, care combină mai multe elemente pentru o răcire mai eficientă. Poco F2 Pro de la Xiaomi va rula din start Android 10, mascat de interfața proprietară Poco Launcher 2.0. Nu lipsește tema de utilizare întunecată, care vine cu un beneficiu de autonomie la panourile AMOLED.

Spațiul de stocare este de 128GB sau 256GB, în timp ce tipul de stocare este UFS 3.1, semnificativ mai rapid decât bătrânul UFS 2.1. Nu mai există un slot pentru carduri microSD. Dacă ești în dilemă când vine vorba de un upgrade, partea de captură de la Poco s-a putea să te convingă.

Camera principală are un senzor de 1/1.72” cu o rezoluție nativă de 64MP ce va genera fotografii de 16 megapixeli cu pixeli efectivi de 1,6 microni. O a doua cameră are 2X zoom optic și un senzor de 5MP, în timp ce camera wide are 13 megapixeli. Acestora li se mai adaugă un senzor de profunzime de 2 megapixeli. Telefonul îți permite să filmezi în 8K cu 30 de cadre pe secundă sau 4K cu 60 de cadre pe secundă. Camera frontală are 20 megapixeli și este ascunsă într-un sistem motorizat de tip pop-up.

Ecranului folosit în noul smartphone este un Super AMOLED de 6,67 inci în diagonală cu suport pentru HDR+ și o rezoluție nativă Full HD 1080p+ cu o rată de reîmprospătare de 60Hz. Pentru securitatea ai un senzor de amprentă în spatele ecranului. Telefonul include în continuare o mufă de căști de 3,5mm, dar are și Bluetooth 5.1 cu aptX HD. Acumulatorul folosit are 4700 mAh cu suport de încărcare rapidă de 30W.

Prețul de achiziție pentru noul gadget este de 500 de euro pentru versiunea de 128GB cu 6GB RAM și sare la 600 de euro în cazul variantei cu 8GB RAM și 256GB de memorie internă. Primele livrări se vor realiza după 19 mai. Pentru comparație față de alte modele de top, poți arunca o privire pe imaginea de mai jos.