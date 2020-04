Cât de mare e problema pentru economia României și care-s cele mai lovite domenii

România începe să resimtă din plin lovitura dată de pandemia de coronavirus. Ministrul Economiei a venit cu cifrele oficiale, iar lucrurile n-arată deloc bine.

Ministrul Economiei recunoaște că România a început să resimtă efectele negative ale pandemiei de coronavirus. Economia României s-a contractat deja cu până la 40%, iar perspectivele nu-s bune, din moment ce vârful epidemiei n-a fost atins încă.

Virgil Popescu susține că perioada și mai grea va fi după Paște. Apoi, într-un scenariu optimist, dar deloc nerealist, lucrurile ar trebui să revină la normal. Dar contează și cum se va întâmpla acest lucru, din moment ce statul trebuie să vină cu măsuri de relansare a economiei.

Ministrul Economiei a spus că printre cele mai afectate domenii sunt turismul, HoReCa, transporturile și industria auto.

Ministrul susține că, la aproximativ o lună de la izbucnirea pandemiei, economia României s-a contractat cu 30 până la 40%, în condițiile în care vârful epidemiei de coronavirus nu a fost încă atins.

„Suntem, evident că suntem afectaţi, chiar foarte afectaţi. A scăzut practic economia, putem să spunem că are o contracţie deja între 30 şi 40% şi încă nu ştiu dacă am ajuns – după estimările mele cel puţin, în perioada imediat după Paşte am ajunge la vârful epidemiei, după care am putea vorbi de o pantă descendentă a acestei crize, pantă descendentă în care vrem să avem deja măsurile pregătite pentru relansarea economiei”, a spus Virgil Popescu la RRA.