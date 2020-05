Avertisment pentru profesorii care fac lecții online: ce nu trebuie să facă pe Facebook

Școala online nu e ușoară într-un sistem educațional destul de puțin digitalizat, așa că de aici se pot naște anumite situații neplăcute pentru elevi.

Lecțiile s-au mutat online acum pentru elevi, însă nu toată lumea a fost pregătită pentru această tranziție. De aici se nasc anumite probleme care i-ar putea afecta pe școlari. Vorbim, pe de-o parte, despre problema încălcării securității datelor cu caracter personal, în primul rând din cauza fotografiilor sau videoclipurilor cu lecțiile online care apar pe Facebook în această perioadă.

De vină ar fi, de fapt, instrucțiunile fie insuficiente, fie contradictorii care au venit din partea autorităților. Din luna aprilie, printr-un ordin de ministru, școala online a devenit obligatorie pentru toată lumea, iar prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de către unitățile de învățământ. Totuși, cadrele didactice spun că nu au primit o metodologie clară pentru a-și desfășura activitatea.

Pe de-o parte, Luminița Barcari, secretarul de stat din Ministerul Educației, anunța că profesorii trebuie să ofere dovezi din care să se vadă că-și desfășoară activitatea online în această perioadă.

Totuși, ministrul Educației spune altceva. Monica Anisie a garantat că profesorilor nu li s-a cerut să facă acest lucru. Cu toate astea, pe rețelele sociale precum Facebook au apărut astfel de fotografii și videoclipuri cu „clase de elevi” care își desfășoară cursurile online. Acest lucru ar putea reprezenta o problemă, spun specialiștii.

Specialiștii avertizează că ministerul Educației nu a luat în considerare și necesitatea protejării datelor cu caracter personal ale elevilor. În acest context, pe Facebook au tot apărut și continuă să apară fotografii din timpul cursurilor online.

Directorul executiv al Centrului pentru Inovare publică, Ovidiu Voicu spune că ordinul de ministru prin care se reglementa predarea online a venit foarte târziu, la aproximativ o lună de la închiderea școlilor. În plus, în cadrul acestuia nu a fost inclusă și legislația privind datele cu caracter personal pe care profesorii, în mod normal, nu ar avea nevoie să o cunoască.

Astfel, potrivit acestuia, nu știm de ce au fost publicate toate aceste imagini pe Facebook din școala online și nici dacă ele respectă, de fapt, protecția datelor cu caracter personal.

Ar trebui să existe la nivelul școlii definit printr-o procedură în ce condiții se fac înregistrările, cu informarea părinților și a elevilor, cine are acces la înregistrări și cum pot să fie prelucrate. Cu certitudine nu este ok să fie în spațiul public, pe rețelele sociale. E similar cu situația în care la orele fizice la clasă, profesorul s-ar apuca să facă poze și să filmeze și să le pună pe Facebook. Nu era ok atunci, nu este ok nici acum când este online.”

Ovidiu Voicu