Schimbarea majoră din Waze care te convinge să nu renunți niciodată la aplicația de navigație

Printre amatorii de soluții software de navigație, Waze este destul de aproape de topul clasamentului, dar aplicația este departe de a fi perfectă.

Waze este o aplicație deținută de Google, la fel ca Google Maps. Deși cele două au destul de multe trăsături în comun, există în continuare diferențe semnificative între ele. Prin diverse actualizări, unele funcții migrează dintr-o parte în alta, uneori mai devreme, alteori mai târziu.

În timp ce majoritatea utilizatorilor folosesc Waze pentru că vine la pachet cu rapoarte în timp real de la alți participanți la trafic, pe partea care ține exclusiv de navigație, s-ar putea să existe soluții mai bune. Depinde unde locuiești pe mapamond, dar poate ești mai mulțumit de Google Maps, Apple Maps sau Here WeGo (ex. Here Maps). Pentru a face față mai bine concurenței însă, în versiunea beta, Waze tocmai a dobândit o funcție mult așteptată.

Nu este foarte clar când va ajunge la toți utilizatorii această funcție, dar îți va face viața semnificativ mai ușoară, mai ales dacă ți se întâmplă des să mergi pe străzi sau autostrăzi noi. Noua funcție detaliată de Android Police vizează asistența la schimbarea benzilor. Practic, dacă trebuie să ieși de pe autostradă, cu un kilometru de efectuarea manevrei, vei primi o notificare legată de banda potrivită pe care ar trebui să te afli. În oraș, distanța cu pricina este de 500 metri pentru recepția avertismentelor.

Aceeași opțiune te ajute când te apropii de un giratoriu, și nu ești foarte sigur în ce direcție urmează să mergi după. Practic, noua funcție este benefică mai ales în cazul traseelor complet noi la care ești expus. Funcția este disponibilă deja pentru toți utilizatorii de Waze beta, dar nu știu sigur dacă fucnționează la fel în fiecare colț al mapamondului.

În ceea ce privește implementarea acestei funcții de asistență la schimbarea benzilor în versiunea finală de Waze, pe care fiecare dintre noi o are instalată, s-ar putea să mai dureze, câteva zile sau câteva săptămâni.