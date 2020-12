Schimbarea din Fortnite care o să-l facă și mai popular: ce caută Mandalorian și Baby Yoda în joc

Fortnite era oricum unul dintre cele mai populare jocuri ale momentului. O actualizare iminentă îi amplifică și mai mult relevanța culturală, prin asocierea cu universul Star Wars.

Cei de la Epic Games încep să aibă o concurență din ce în ce mai acerbă când vine vorba de shooter-ele de tip Battle Royale. La început, a fost vorba doar de PUBG, dar acum discutăm de Call of Duty Warzone, Apex Legends, Fall Guys și nu numai. În acest univers din ce în ce mai aglomerat, creatorii Fortnite fac un efort supraomenesc pentru a-l menține relevant.

Cel mai recent eveniment din Fortnite, ancorat în universul Marvel, a adus la un loc 15,3 milioane de jucători în același timp, în timp ce alți 3,4 milioane au urmărit evenimentul pe YouTube și Twitter. Ca referință, Galactus a fost învins cu ajutorul lui Iron Man, Thos și a multor, multor autobuze.

We defeated him! A record 15.3 million concurrent players joined forces in our biggest event ever to fight back Galactus in today’s in-game event, while more than 3.4 million cheered and watched on @YouTubeGaming and @Twitch! pic.twitter.com/IAcNpcPKEw

— Fortnite (@FortniteGame) December 2, 2020