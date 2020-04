Schimbarea majoră pentru sistemul 112 e de acum activă: apelurile vor fi localizate cu precizie

După cazul Caracal s-a vorbit mult despre cum sistemul 112 nu e eficient. De azi, DSU anunță că va fi și eficient în localizarea persoanelor.

Sistemul AML e folosit deja în câteva țări din Europa. După cazul Caracal, când poliția n-a putut localiza corect și rapid apelul, dar și după accidentul aviatic din Apuseni, s-a vorbit despre o schimbare a modului în care sistemul 112 poate localiza apeluri.

În prezent, potrivit Asociaţiei Europene a Numărului de Urgență 112 (EENA), soluția de localizare AML este funcțională în 19 țări: Austria, Belgia, Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Islanda, Lituania, Mexic, Moldova, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Slovenia, Statele Unite, Suedia și Marea Britanie.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat pe 1 aprilie că localizarea prin AML e funcțională și în România. Astfel, cetățenii care sună la numărul de urgență 112 de pe smartphone beneficiază de tehnologia Advanced Mobile Location (AML).

Facilitatea a fost implementată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), împreună cu operatorii de telefonie mobilă și în parteneriat cu Google și Apple. Această tehnologie permite transmiterea către sistemul 112 a coordonatelor geografice asociate locului din care se sună, exclusiv pe durata apelului de urgență și nicidecum în alte condiții.

Vestea și mai bună e că opțiunea AML, dezvoltată și pusă gratuit la dispoziția serviciilor de urgență, în scopul sprijinirii utilizatorilor de smartphone în situații de urgență, nu necesită instalare de componente sau aplicații suplimentare și are o acuratețe de ordinul metrilor/zecilor de metri.

„AML funcționează în toată țara, iar când cetățenii sună la 112, operatorii STS și dispecerii agențiilor de intervenție au la dispoziție coordonatele geografice cu o acuratețe mult mai mare. Am realizat teste, am analizat diverse scenarii tehnico-operaționale și am integrat toate configurațiile necesare, astfel încât această tehnologie să vină cât mai mult în sprijinul apelantului. Totodată, a fost nevoie de actualizarea legislației pentru implementarea acestei tehnologii.”

general-maior ing. Ionel-Sorin Bălan, prim-adjunct al directorului STS.