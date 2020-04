Schimbare radicală pe Google. Al 5-lea rezultat o să te întristeze până la lacrimi

În urmă cu un an, în aprilie 2019, nimeni nu se aștepta ca lumea să arate așa cum o știi azi. Iar Google îți și arată cum s-a schimbat comportamentul oamenilor.

Aprilie 2019 n-a fost o lună traversată de evenimente majore. Dacă te uiți la căutările de pe Google, vei vedea că lumea își urma cursul normal. Se căutau lucruri banale. Uite, în Statele Unite, de exemplu, oamenii căutau câte episoade are Game of Thrones sau cine joacă în Final Four.

Lucruri banale, așadar.

Ei bine, altfel stau lucrurile în aprilie 2020.

Ce spun rezultatele Google

În aprilie 2020, cum îți spuneam, lucrurile s-au schimbat dramatic. Astfel, lumea caută cum să confecționeze măști acasă sau unde trebuie să aplice pentru ajutorul de șomaj. Cu alte cuvinte, dacă anul trecut căutau cum să faci un nod la cravată, acum pandemia de coronavirus ți-a modificat complet interesele.

Jurnaliștii de la Washington Post au comparat lunile aprilie 2020 și aprilie 2019 pentru a vedea schimbările de căutare de pe Google. Iar rezultatele sunt concludente. Pandemia ne-a schimbat pe toți și ne-a făcut să ne pese de alte lucruri care ne captau interesul în urmă cu un an.

Spre exemplu, la poziția 5 – e capitolul de care mulți oameni sunt interesați în această perioadă, din păcate, și anume șomajul.

Multe căutări sunt în zona de cum să-ți faci singur. De la măști la protecție până la rețete de pâine sau prăjituri. De asemenea, la mare căutare au fost și tutorialele de orice fel. De la cei care voiau să afle cum să se tundă singuri acasă sau diverse activități fizice în interiorul locuinței.

Lumea, practic, a învățat să trăiască între patru pereți și să învețe de pe internet cum să facă lucruri. Mulți și-au descoperit în această perioadă calități pe care nu credeau că le au. Și asta ar fi partea luminoasă.

Partea mai puțin bună e că psihologii avertizează că această perioadă de distanțare socială poate spori starea de stres, de anxietate, iar pe cei mai sensibili îi poate lăsa chiar cu sechele.