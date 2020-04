VIDEO Cum faci o mască acasă și care sunt cele mai bune materiale, de la sac de aspirator la tricou

Deși nu-ți oferă protecție 100%, o mască confecționată de tine acasă este, totuși, mai bună decât nicio metodă de protejare. Principalul atu e că îi poate proteja pe ceilalți de tine.

Odată cu pandemia, a crescut cererea pentru o serie de obiecte, printre care și măștile medicale. Oferta n-a fost pe măsură, ceea ce înseamnă că mai toate țările se confruntă cu un deficit de astfel de produse medicale. Astfel, pentru a te proteja, sunt utile și acele măști pe care le poți confecționa de unul singur acasă, dacă nu ai acces la cele chirurgicale.

Poți vedea aici, direct de la chirurgul general al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, cum îți faci ușor o mască de protecție:

#DYK? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19. Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK

