Samsung a lansat QLED 8K, o nouă serie de televizoare premium care te vor face să te uiți cu tristețe la cel pe care îl folosești acum.

Dintre toate televizoarele din serie lansate la CES 2020, flagship-ul Q950 QLED 8K este de departe cel mai interesant. Televizorul are o serie de specificații care mai de care mai bune, dar ceea ce impresionează cu adevărat este desgin-ul său. Practic, compania a reușit să elimine aproape complet marginile dispozitivului. Îți oferă impresia de ecran infinit, lăsându-te să te bucuri în cel mai frumos mod de imaginile pe care le urmărești. Astfel, ecranul acoperă aproape 99% din suprafața televizorului.

De asemenea, televizorul de la Samsung e și extrem de subțire: are doar 15 milimetri. În plus, partea din spate nu are nicio denivelare. Este complet dreapt, așa, îl poți nivela perfect cu peretele din spatele său, cam așa cum ai face-o cu un tablou.

Cât de performante sunt televizoarele din noua gamă Samsung

Potrivit companiei, linia QLED 8K este printre primele din industrie care acceptă redarea conținutului nativ 8K.

Are chiar și un „majordom digital” despre care compania spune că îi va permite să controleze alte dispozitive hardware prin Bluetooth, WiFi și chiar și dispozitive mai vechi, care nu sunt conectate la internet. De asemenea, televizorul Q950 poate reda conținutul de pe dispozitive mobile cu o simplă atingere folosind opțiunea „Tap View”.

Televizorul ajută consumatorii să experimenteze puterea rezoluției 8K chiar și atunci când urmăresc conținut de rezoluție mai mică. Are un procesor de ultimă generație, numit Quantum Processor 8K. Acesta vine dotat cu, AI care utilizează învățarea automată pentru a analiza și identifica caracteristicile fiecărui pixel.

În timp ce senzorii tradiționali TV pot regla luminozitatea ecranului doar în funcție de lumina ambientală din cameră, funcția sa Adaptive Picture ajustează lumina în funcție de scena de la televizor. Astfel, se asigură că televizorul poate menține o imagine clară în încăperile luminoase, păstrând în același timp contrastul.