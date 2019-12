Robert Downey Jr. îți explică inteligența artificială într-un serial pe YouTube: de ce este relevant

În contextul în care am auzit foarte multe informații despre inteligență artificială în ultimul deceniu, un nou serial de pe YouTube încearcă să agregheze acele detalii tehnice într-un documentar prezentat de Robert Downey Jr.

Dacă te fascinează avansul tehnologic și inteligența artificială în particular, ar fi bine să-ți dedici un pic de timp pentru a te uita la The Age of A.I., cea mai recentă producție originală din portofoliul YouTube. Această serie de documentare încearcă să răspundă la multe întrebări arzătoare despre roboți, A.I., rețele neurale și alți termeni tehnici.

În total, va fi vorba de opt episoade și toate sunt disponibile pentru vizionare astăzi, după o lungă perioadă de așteptare. Primele detalii despre acest proiect au ajuns online în luna mai a anului trecut, în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Pe lângă explicații detaliate legate de anumite subiecte din spectrul inteligenței artificiale, documentarul va atrage atenția asupra câtorva proiecte actuale aflate în diverse stadii de evoluție.

Printre formulările pe care le vei înțelege un pic mai bine după ce te uiți la acest documentar, se numără machine learning, computer vision și nu numai. În primul episod, intitulat ”How far is too far?” (Cât de departe este prea departe?), actorul din Iron Man ne face cunoștință cu Mark Sagar, CEO-ul companiei Soul Machines.

Respectivul are o vastă experiență în domeniul efectelor speciale, fiind implicat în producția unor pelicule precum Avatar sau King Kong. Cel mai recent proiect al său implică realizarea unui avatar animat cu inteligență artificială pentru Will.i.am de la Black Eyed Peas. Al doilea episod atrage atenția asupra Project Euphonia de la Google, un asistent virtual care te ajută să comunici. Acesta a fost prezentat într-o fază incipientă în cadrul Google I/O 2019.

Întregul serial The Age of A.I. este disponibil pe canalul de YouTube Learning Channel și nu trebuie să fii abonat la YouTube Premium pentru a te bucura de el.