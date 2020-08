Samsung Note 20 Ultra. Telefonul de toți banii la pachet cu 5G

Samsung Note 20 Ultra, așa cum îi zice și numele, e telefonul pe care compania îl vede ca fiind cel mai bun. Implicit, și prețul e pe măsură, iar despre cost am câteva lucruri de spus. Bine, și despre telefon am ceva de spus.

Când am avut ocazia să folosesc cele două telefoane pe care Samsung le-a lansat recent am zis că aș prefera modelul simplu. Motivele mele de atunci, păstrate până acum, erau ecranul plat și dimensiunile ceva mai mici. Dar acum am folosit Note 20 Ultra și aș înclina spre o schimbare.

Samsung Note 20 Ultra preia de pe S20 Ultra camera de 108 megapixeli, într-un modul foto-video și mai mare, are un ecran excepțional și celebrul S Pen care de data asta „știe” și mai multe – bine, „știe” pentru că aplicațiile au fost îmbunătățite.

Care sunt cele mai importante caracteristici pentru Samsung Note 20 Ultra

Scannerul ultrasonic a rămas. E un pic mai rapid față de ce-am folosit pe Samsung S20, dar nu știu dacă e doar o impresie de moment sau chiar e o îmbunătățire reală. Oricum, avantajele sunt în continuare aceleași: funcționează chiar și cu ecran stins, iar precizia e mai mare decât la un scanner optic.

Telefonul e imens. De la ecran până la camerele foto, e imens. Dar nu-i extraordinar de greu. Din păcate, bateria este mai mică: 4.500 mAh. Și singurul standard pe care îl am pentru comparație e S20 Ultra, care are 5.000 mAh. Compromisul vine din prezența S Pen în telefon. Autonomia de-o zi nu-i imposibilă, ba din contră, dar recunosc că m-aș fi simțit ceva mai liniștit cu un acumulator mai mare. Altfel, încărcarea e rapidă (50% în 30 de minute), chiar și wireless.

Dacă ai compara autonomia cu Note 10, Samsung susține că Note 20 are o autonomie cu 23% mai mare (pe o baterie de 4.300 mAh) și Note 20 Ultra are cu 5% mai mare. Da, cel mai probabil nu-i sesizabil.

Samsung Note 20 Ultra are un ecran de 6,9 inci Dynamic AMOLED care este, lejer, cel mai bun ecran pe care îl poți avea pe un telefon la acest moment. Rezoluția e QuadHD+, dar rămâne aceeași mențiune ca la S20: nu poți avea 120 Hz rată de refresh decât pe Full HD+. Altfel, scazi la 60 Hz.

E asta o problemă imensă? Nicidecum. QuadHD+ e frumos să existe pe un telefon, dar sunt prea puține ocaziile în care chiar remarci diferența. Și puse în balanță personal aleg mereu rata mare de refresh, că-i un avantaj vizibil.

S Pen e posibil să fie acum în cel mai bun moment. E wireless (de ceva timp), ai Air Actions să controlezi diverse funcționalități prin gesturi pe care le faci în aer, dar în 2020 are și-o latență extrem de scăzut: 9 milisecunde pe Note 20 Ultra și 27 milisecunde pe Note 20. E o scădere semnificativă de la 42 milisecunde pe Note 10.

De ce e relevant? Pentru că utilizatorii care chiar au nevoie de S Pen s-au plâns de un lucru enervant: scriau sau desenau și linia pe care o trasau venea la ceva timp după vârful stylusului. Acum ar trebui să fie mult mai realist.

După cum vezi, am încercat și eu să-mi „exprim” talentul. Am eșuat, pe alocuri, cu grație, dar S Pen își face treaba. Aș prefera însă o folie mată pe telefon, chiar dacă reduce din calitatea ecranului, tocmai pentru a avea acel feeling de hârtie. Cum cu toții învățăm să scriem de mână pe hârtie, un ecran glossy te dă un pic peste cap.

Camerele foto în modul ultra

Pentru încă un an și încă un telefon, oamenii se vor certa pe 8K: ai nevoie sau n-ai nevoie? Nimeni n-are, deocamdată, dar dacă tehnologia a ajuns în acest punct, de ce să nu existe? Sigur, ocupăm extraordinar de mult spațiu de stocare și cei mai mulți utilizatori încă n-au televizoare 8K. Totodată, poți oricând să filmezi în 4K sau Full HD.

Odată cu Samsung Note 20 Ultra, compania a introdus și modul Pro Video. Și era timpul să se ia în serios cu o așa opțiune. Sunt trei caracteristici importante: poți alege ce microfoane trag sunetul (omni, adică tot, din spate sau din față), poți folosi căștile Buds Live ca să înregistrezi sunetul din cască via Bluetooth (aproape ca o lavalieră) și poți controla diverse setări ca să ajungi la o imagine așa cum o vrei.

Pentru fotografii, Samsung Note 20 Ultra e la fel de bun ca orice alt telefon Samsung din ultimii doi ani. Încă de la Samsung S10e am spus că-i o super unealtă pentru așa ceva. Iar Note 20 Ultra, cu senzorul de 108 MP și îmbunătățirile pentru night mode și expunere nu face decât să pluseze. Un bonus pe acest model e autofocalizarea cu laser.

Rămâne de rezolvat o problemă: există un lag sesizabil între momentul în care apeși pe buton și momentul în care poza e făcută. Posibil să poată fi rezolvată printr-o actualizare. Dar e enervantă și cel mai des am întâmpinat-o când eram în modul zoom. Și dacă tot am zis de zoom: ai 5x optic și 50x digital. Nu mai ai 100x ca pe S20 Ultra, dar probabil că nici n-ai fi dorit. La așa nivel, imaginea nu mai păstra prea multe detalii.

Cât de justificat e prețul pentru Samsung Note 20 Ultra?

Samsung Note 20 Ultra cu 256 GB spațiu de stocare costă 6.300 de lei. Dacă îl vrei cu 512 GB spațiu de stocare, prețul crește la 6.700 lei. Are 12 GB memorie RAM și conectivitate 5G.

Odată cu seria S20 și seria Note 20, strategia Samsung e un pic mai vizibilă: niciunul dintre telefoanele de anul acesta nu sunt neapărat gândite pentru cei care în 2019 și-au cumpărat un telefon nou. Acestea sunt pentru cei care au cumpărat un telefon în 2017 sau 2018.

Practic, ce te-ar face să treci de la Note 8 sau Note 9 la acest model? Cu siguranță toate opțiunile pe care le pune la dispoziție.

E strategia de-a actualiza telefonul la doi sau chiar trei ani. E un super ciclu de upgrade, astfel că și prețul a crescut. E justificat în cazul Samsung Note 20 Ultra? În proporție de cam 90% e justificat. Oferă cele mai bune specificații și o groază de opțiuni software, inclusiv pentru S Pen, cameră foto sau cloud. Mai adaugă la toate acestea opțiunea de securizare prin Knox.

Dacă ai cumpărat un Note 10 anul trecut, eventual și cu 5G, nu ai motiv de upgrade. Cel puțin nu unul evident (poate ecranul? poate camerele foto?). Dar dacă ai un Note 9 sau ceva mai vechi de 2018, o să sesizezi o diferență uriașă între dispozitive. Mai ales pe fotografii și video și în special în cum funcționează în sarcinile de zi cu zi. DeX, de exemplu, acum că e wireless e mai util ca niciodată.

În fine, am ajuns la final. Samsung Note 20 Ultra e un telefon impresionant. Aș fi preferat pe el un ecran plat, ca pe modelul mai ieftin (Note 20 costă 4.600 lei), dar înțeleg că ar fi „ciuntit” din senzația de ultra premium. Dar toate celelalte avantaje trec în plan secundar momentele în care atingi din greșeală marginile.