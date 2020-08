Samsung Note 20, lansat oficial: telefonul care a venit să-ți înlocuiască laptopul și camera foto

Samsung Note 20 a fost dezvăluit pe 5 august. Mai performant, tot în două versiuni, cu un S Pen mai sensibil ca niciodată și câteva opțiuni excelente pentru camera foto-video. Totodată, e același tip de smartphone pe care îl știi de la Samsung pentru toamnă.

Samsung Note 20 va fi anul acesta în două versiuni pe care eu le-aș categorisi astfel: pentru toți, pentru cei puțini. Primul se numește simplu: Samsung Galaxy Note 20. Cel de-al doilea primește numele „Ultra”, așa cum a avut și seria S20 un model similar. Sunt diferențe considerabile între cele două. Așa că încep cu prețul: primul intră în România la 950 de euro. Cel de-al doilea va fi de la 1.300 de euro.

Samsung Note 20 și ce le separă pe cele două

Samsung Galaxy Note 20 are un ecran de 6,7 inci Full HD+ plat, scanner de amprentă ultrasonic în display și-o baterie de 4.300 mAh. E rezistent la apă și are S Pen. Ecranul plat îl separă foarte repede de versiunea mai mare, asemenea și colțurile rotunjite. Camerele de pe spate sunt astfel: 12 megapixeli pentru ultrawide, 64 MP pentru zoom (cu capabilitatea de-a filma 8K), 12 MP pentru ultrawide.

De cealaltă parte, Samsung Galaxy Note 20 Ultra are un ecran de 6,9 inci Quad HD+ curbat pe margini, scanner de amprentă ultrasonic în display și-o baterie de 4.500 mAh. E rezistent la apă și are S Pen. Camerele de pe spate sunt astfel: 108 megapixeli pentru ultrawide, 12 MP pentru zoom (5x optic), 12 MP pentru ultrawide.

Ambele pot fi încărcate rapid pe fir la 25 de wați și wireless la 15 wați. Totodată, au Wi-Fi 6 și 10 megapixeli camere de selfie.

Note 20 are 8 GB memorie RAM cu 256 GB spațiu de stocare, în timp ce Samsung Note 20 Ultra are 8 sau 12 GB și 256 sau 512 GB spațiu de stocare.

Ambele au un S Pen mai precis, dar cel mai precis este pe versiunea Ultra – chestiune judecată la nivelul milisecundelor, dar chiar și pe Note 20 stylusul e de două ori mai precis decât pe versiunea din 2019. Altfel, ambele folosesc aceleași procesoare (Exynos 990 în Europa), au trei microfoane și difuzoare stereo.

Ce le diferențiază? Înainte de toate, designul. Apoi, carcasa de pe Note 20 e din plastic (în esență), în timp ce cea de pe Note 20 Ultra e din sticlă. Personal, apreciez mai mult ecranul plat de pe versiunea simplă, dar trebuie menționate două compromisuri făcute de Samsung pentru preț.

Ziceam că e o diferență semnificativă de preț între cele două. Ei bine, cei 250 de euro se traduc înainte de toate astfel: ecran de 120 Hz rată de refresh pe Note 20 Ultra, în timp ce pe celălalt ai doar 60 Hz. Apoi, ecranul curbat la care nu văd de ce ai ține, că-i mai ușor de interacționat cu unul plat, și nu în ultimul rând e vorba de camera de 108 MP. Nu zic că ai nevoie de toată rezoluția aia. Dar o prefer pe aceea pentru wide în dauna celei de 12 MP, de generație destul de învechită deja.

Ce este un Samsung Note în 2020

Deja nu mai vorbim de telefoane „mari” sau „mici”. Sincer, mă așteptam ca-n 2020 Note să spargă bariera celor 7 inci. Nu s-a întâmplat, dar alți producători au făcut-o deja. În 2020, productivitatea a fost pe primul loc, pe măsură ce omenirea s-a mutat acolo unde a putut să muncească de la distanță. Camerele web de pe laptopuri s-au dovedit insuficiente. Iar telefonul s-a dovedit indispensabil.

Acesta e contextul în care e lansată seria Samsung Note 20. Sigur, a fost gândită încă din 2019, dar a picat la fix cu îmbunătățiri pentru DeX (comunicarea wireless e eficientă), cu camere foto mai bune, dar și cu un S Pen mai precis. Și poate ai observat, dar bateriile sunt mai mici decât pe modele din seria S20. Samsung susține că au fost făcute îmbunătățiri la nivelul optimizării.

Se prea poate ca acesta să fie esența a ce poate fi un telefon pentru noi, în 2020: poze, video, productivitate și stație hiperportabilă de entertainment.

Ecranele sunt excelente. Dimensiunea ecranului e perfectă, asemenea și calitatea lui, iar aplicațiile de videoconferințe sau de muncă de la distanță sunt disponibile din plin pe telefon. Am tot discutat de digitalizare și telefonul, după cum vedem, e vârful de lance. În urmă cu doi ani, credeam că seria Note va fi retrasă. Cine mai are nevoie de S Pen? Nu mulți, asta e cert, dar mai sunt câțiva. O nișă. Iar DeX s-a maturizat foarte bine, cât să fie o completare a ce faci pe telefon. Dacă ai un televizor Samsung, pică foarte bine.

Totodată, mai trebuie menționată o opțiune foarte bună pe Note 20: poți folosi noile căști Galaxy Buds Live ca să tragi sunetul wireless direct din căști în video. Practic, e ca și cum ai avea o lavalieră wireless pentru telefon. Ca să nu mai spun de modul Pro de monitorizare a sunetului, dar și capacitatea de-a seta cum să capteze microfoanele de pe telefon sunetul. Sunt trei, așa că ai flexibilitatea asta. Voi reveni asupra opțiunilor după ce testez telefonul.

În fine, să concluzionez. Vorbim de un telefon cu hardware foarte bun – în orice configurație l-ai lua. Pragmatic, aș alege versiunea simplă. Dar dacă banii nu-s o problemă, aș recomanda versiunea Ultra – fie doar și pentru acea cameră de care am fost impresionat pe Samsung S20 Ultra. Mai aștept acum doar Android 11 să văd cum l-a integrat compania sub ideea One UI, care va fi și pe Samsung Note 20, și pe seria S20.