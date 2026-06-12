Panică pe internet: Facebook, Messenger si Instagram au picat pentru utilizatori. Meta, în fața unei noi pene digitale

Ce au reclamat utilizatorii

Rapoartele semnalate pentru Facebook, conform downdetector, au indicat probleme de acces, încărcare lentă, dificultăți la logare și erori în folosirea platformei. Pentru unii utilizatori, aplicația părea să funcționeze parțial, dar feed-ul nu se actualiza corect sau anumite secțiuni nu răspundeau. Pentru alții, problema era mai directă: Facebook nu se deschidea deloc sau rămânea blocat într-un ecran de încărcare.

În cazul Messenger, utilizatorii au reclamat dificultăți la trimiterea și primirea mesajelor, probleme la sincronizarea conversațiilor și întârzieri neobișnuite. Astfel de pene sunt cu atât mai frustrante cu cât Messenger este folosit, pentru mulți oameni, ca alternativă rapidă la SMS sau WhatsApp, inclusiv pentru comunicări urgente, conversații de lucru sau contactul cu familia.

Deocamdată, nu există o explicație oficială clară privind cauza incidentului. Meta nu a anunțat public, în momentul verificărilor, dacă problemele sunt provocate de o eroare tehnică internă, de o actualizare problematică, de un blocaj în infrastructură sau de o defecțiune temporară a serverelor. Tocmai această lipsă de informații alimentează, de obicei, valul de reacții de pe alte platforme, unde utilizatorii se grăbesc să verifice dacă problema este la ei sau la serviciu.

De ce o cădere Facebook nu mai este doar o simplă eroare

O pană Facebook nu afectează doar oamenii care vor să vadă postări sau fotografii. Platforma a devenit, în timp, un instrument de lucru pentru afaceri mici, magazine online, creatori de conținut, publicații, organizatori de evenimente și comunități locale. O întrerupere de câteva zeci de minute poate însemna comenzi ratate, mesaje pierdute, campanii blocate și trafic scăzut pentru site-urile care depind de distribuirea pe rețele sociale.

Messenger este la fel de important în acest ecosistem. Multe pagini de business folosesc aplicația pentru relația cu clienții, confirmări, rezervări, solicitări rapide sau suport. Dacă Messenger nu funcționează, nu este afectată doar conversația dintre prieteni, ci și relația dintre companii și publicul lor. Pentru firmele mici, care nu au call center sau infrastructură proprie, o astfel de pană poate deveni imediat o problemă financiară.

Astfel de incidente scot din nou la suprafață vulnerabilitatea internetului modern: câteva aplicații gigant concentrează o parte uriașă din comunicarea globală. Când una dintre ele cedează, utilizatorii migrează instant către alte platforme pentru a întreba același lucru: „E Facebook picat și la tine?”. Fenomenul se repetă de fiecare dată, iar reacțiile devin aproape un ritual digital.

Ce poți face când Facebook și Messenger nu funcționează

Primul lucru pe care îl poți face este să verifici dacă problema apare și la alți utilizatori, nu doar pe telefonul sau calculatorul tău. Dacă rapoartele cresc brusc pe platformele de monitorizare, cel mai probabil nu este o problemă locală. În acest caz, nu are rost să îți resetezi telefonul de zece ori sau să reinstalezi aplicația imediat.