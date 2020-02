Samsung Galaxy S20 Ultra: câte recorduri a bătut cel mai bun display de pe un smartphone

Telefoanele Samsung au, de obicei, niște display-uri foarte bune, iar de data aceasa compania a dat lovitura cu noul Galaxy S20 Ultra.

Ecranul de pe acesta a fost desemnat de către experți drept cel mai bun telefon care a ajuns vreodată pe un telefon. Cei de la DisplayMate, care se ocupă cu analizarea ecranelor de pe dispozitive, i-a acordat acestuia distincția de cel mai bun display de pe un smartphone. Aceștia spune că display-ul de pe noul S20 Ultra a reușit să depășească sau să ajungă la nivelul a 12 recorduri în materie de calitate a ecranului. A primit de la aceștia calificativul A+.

Aceștia au testat momentan doar modelul Samsung Galaxy S20 Ultra și ecranul său uriaș de 6.9 inch. Urmează să publice rapoarte detaliate și despre celelalte modele din gamă, Galaxy S20 și Galaxy S20 Plus, pentru a vedea și cum se descurcă ecranele acestora la test.

Ce recorduri a depășit ecranul de pe Samsung Galaxy S20 Ultra

Ecranul telefonului are câteva specificații impresionante. Display-ul este de tip Flexible OLED, are o diagonală de 6.9 inch, o rezoluție 3,200 x 1,440 pixels (3K Quad HD+), o densitate a pixelilor de 510 pixeli per inch și o rată de refresh de 120 Hz.

Cele mai importante categorii la care excelează display-ul de pe noul Samsung Galaxy S20 Ultra sunt, printre altele, acuratețea culorilor (0.5 JNCD), luminozitatea pe tot ecranul (828 nits), luminozitatea maximă a display-ului (1,342 nits), raportul de contrast și rezoluția vizibilă a ecranului. Se laudă, de asemenea, și cu cea mai scăzută reflexie a ecranului (4,4%). Lista e mai lungă și, dacă ești interesat, o poți vedea în raportul complet DisplayMate.

Aceștia spun și că Samsung a îmbunătățit constant performanța ecranelor sale OLED cu fiecare generație Galaxy, de când DisplayMate a început să monitorizeze acest tip de ecrane. Cel mai probabil, calitatea ecranelor de pe S20 și S20 Plus va fi la fel de bună ca cea de pe modelul Utra.