S-a dat drept agent CIA și a făcut milioane: scenariul de film care îți taie respirația, dar s-a petrecut cu adevărat

O situație fără precedent a făcut înconjurul lumii în ultimele zile. Este vorba de cazul unui fost angajat DEA care a făcut milioane de dolari, după ce s-a dat drept agent CIA și a câștigat milioane de dolari.

Auzi deseori afirmația viața bate filmul, dar scenariul care s-a petrecut în ultimii ani în Statele Unite ale Americii pare în mod autentic ca fiind premisa unui serial pe Netflix. Cu un pic de Narcos și o picătură de Orange is the New Black, nu este exclus ca viața lui Garrison Kenneth Courtney să se transforme în curând într-un scenariu de film sau un serial.

Până să ajungă după gratii, un fost purtător de cuvânt al DEA, agenția guvernamentală americană pentru combaterea traficului de droguri, a reușit să genere peste 4,4 milioane de dolari. Suma fabuloasă a fost generată într-un timp relativ scurt printr-un mecanism fascinant de fraudare a peste 12 companii importante.

Bărbatul a pledat vinovat în fața unui tribunal american după ce a fost acuzat că s-a dat drept agent CIA sub acoperire și a pretins bani de la mai multe firme sub pretextul unor eventuale contracte cu statul american. Anunțul pe marginea acestui caz a fost făcut de curând de către Departamentul de Justiție al SUA.

Garrison Kenneth Courtney, în vârstă de 44 de ani, a conceput o schemă elaborată spunându-le reprezentanţilor companiilor că face parte dintr-un program secret al CIA. În acel context, pretindea ca acele firme să-l angajeze şi să-l plătească pentru a crea o „acoperire comercială”. În schimbul acestei favori, le promitea oficialilor companiilor că statul american le va recompensa prin contracte generoase.

Ca întregul cerc vicios să fie complet, Courtney a păcălit oficiali guvernamentali reali să participe la escrocherie şi s-a folosit de ei. Fără ca aceştia să-şi dea seama că totul era fals, bărbatul și-a creat o imagine de om cu conexiuni pe lângă companii, a mai precizat Departamentul Justiţiei în comunicatul pe marginea acestui caz.