Românul din Buzău care a făcut din Dacia Logan o mașină chiar spectaculoasă

Probabil că pe-o scară de la zero la „plec în alt oraș” nu sunt multe lucruri de făcut în Buzău. Un pasionat de mașini a găsit însă ceva: tunarea unei Dacia Logan ca-n NFS. Aproape ca-n NFS, că tot Dacia. Acum, mașină e într-o video pe YouTube.

Românul care s-a apucat să facă din Dacia Logan o mașină ceva mai interesantă susține că a cheltuit 13.800 de lei pe mașină, în urmă cu 10 ani. Acum a investit în ea 20.000 de lei ca s-o facă mai aproape de o mașină din Need for Speed. Mașina e fabricată în 2005.

Noutățile de pe această Dacia Logan sunt farurile cu xenon și LED în bară, capotă modificată, logo scos, altă bară pe față, praguri noi și evacuări de Audi A3. Totodată, mașina are acum arcuri sport și o gardă la sol mai joasă.

Alți pasionați de modificat Dacia Logan

În 2019, canalul de YouTube La Garaj Show a publicat un clip de prezentare a „celui mai puternic Logan de stradă din lume”. Este vorba despre o Dacia Logan modificată, care scoate până la 500 de cai-putere și atinge o viteză maximă de vreo 250 km/h.

Proprietarul spune că a achiziționat mașina în decembrie 2008. Când a decis să o modifice, tot ce a dorit a fost să inspire alți pasionați de motoare și să arate că și la brandul românesc poate depăși anumite limite.

Recent, niște pasionați de mașini din Algeria au modificat un alt Logan (produs în 2007). Acest model pe care nu l-ai vedea de la Dacia sau Renault are 300 cai-putere, frâne Brembo de la Renault Megane RS pe față și de la Clio RS pe spate, iar anvelopele sunt Michelin Pilot Sport 4. Abordarea celor din Algeria e similară cu a celor din America de Sud care și-au făcut acasă un Logan RS.

Creația din Brazilia, o Dacia Logan banală transformată radical, e munca unui singur om. Totuși, s-a folosit de un Sandero RenaultSport. Folosește același motor, aceeași cutie de viteze, suspensia dinamică și modificările aduse frânelor. E un Logan RS cu un portbagaj imens, ceea ce nu poți spune despre Sandero. Astfel, își face treaba și la piață, și pe pistă.