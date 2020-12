Revista Time oferă primul său titlu onorific de “Copil al anului”

Acest om de știință are doar 15 ani și realizat deja mai mult decât te-ai putea aștepta: a folosit tehnologia pentru a aborda problema apei contaminate, dependenței de opioide și agresiunea cibernetică.

Un om de știință și inventator de 15 ani a fost numit primul “Copil al anului” de către revista Time.

Poți schimba lumea și la 15 ani

Gitanjali Rao, din Denver, Colorado, a inventat noi tehnologii într-o gamă largă de domenii, inclusiv un dispozitiv care poate identifica plumbul în apa potabilă și o aplicație și o extensie Chrome care folosește inteligența artificială pentru a detecta agresiunea cibernetică.

Ea a spus că speră că îi poate inspira pe ceilalți să viseze idei pentru a “rezolva problemele lumii”.

Gitanjali a fost aleasă dintr-un domeniu de 5.000 de nominalizați din SUA, care a fost redus la cinci finaliști de către un comitet de tineri alături de comediantul și prezentatorul TV, Trevor Noah.

Ea și ceilalți patru finaliști vor fi onorați într-o emisiune TV în ediție specială vinerea viitoare.

Într-un interviu cu actorul și umanitarul Angelina Jolie, Gitanjali a spus: „”Nu arăt ca omul de știință tipic. Tot ce văd la televizor este că omul de știință este un om mai în vârstă, de obicei alb”.

“Obiectivul meu s-a schimbat într-adevăr, nu numai de la crearea propriilor dispozitive pentru a rezolva problemele lumii, ci și la a-i inspira pe alții să facă la fel. “Pentru că, din experiența personală, nu este ușor să faci ceva când nu vezi pe altcineva ca tine”. “Așadar, chiar vreau să transmit acel mesaj: dacă pot să o fac, o poți face și tu și oricine altcineva”.

Time a început să-i acorde titlul onorific de “Man of the Year” încă din anul 1927, ulterior actualizându-l la titlul de “Person of the Year”, însă aceasta este prima dată când numește “The Kid of the Year”.

Time, care produce și Time For Kids, a făcut echipă cu canalul de televiziune pentru copii Nickelodeon pentru noul premiu.

Anul trecut, tânăra activistă pentru mediu și climă, Greta Thunberg a devenit cea mai tânără “Person of the Year”, primind titlul onorific la vârsta de 16 ani.