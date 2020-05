Retrospectiva „nebuniei” lui Elon Musk: cum a tras șeful Tesla să-și deschidă fabrica cu orice preț

Elon Musk e cunoscut drept un lider vizionar, care aspiră la succes în mai multe domenii. Perioada de izolare pare că l-a afectat foarte tare, din moment ce i-a ținut pe loc producția de mașini electrice, dar și alte proiecte. E motivul pentru care șeful Tesla s-a remarcat cu tot felul de idei.

Când spui Tesla, spui inevitabil Elon Musk. Iar liderul vizionar e, de departe, cel mai bun motor de marketing. Elon Musk a făcut și a zis multe în această perioadă de izolare. A reușit să creeze dezbateri aprinse pe internet după ce și-a ales un nume inedit pentru copilul său.

A uimit apoi cu planurile sale de a-și vinde toate proprietățile de pe Pământ pentru a se concentra pe proiectele din spațiu (inclusiv un film cu Tom Cruise). A venit apoi cu niște declarații legate de prețul prea mare al acțiunilor și, într-un final, a spus că se poate lăsa și arestat doar să-și deschidă fabrica din California.

Musk spune multe, scrie multe și mulți ar spune că face la fel de multe. Și reușește să capteze atenția de fiecare dată. Iată o retrospectivă a „nebuniei” șefului Tesla din toată această perioadă de aproximativ două luni de izolare.

Ca mulți alți sceptici, Elon Musk a privit cu rezerve pandemia de coronavirus și măsurile impuse de autorități pentru a stopa răspândirea noului tip de virus. Tesla a fost puternic afectată de lockdown, la fel ca alți producători auto. Iar șeful constructorului de mașini electrice a răbufnit. Spunea, pe la sfârșitul lui aprilie, că e de părere că e „fascistă” prelungirea carantinei pentru a stopa avansul Covid-19.

Elon Musk e cunoscut pentru declarațiile sale care șochează și pentru postările în care a criticat tot acest răspuns al oficialilor la criza medicală. Toate aceste declarații au fpst făcute odată ce restricțiile erau prelungite în California, și-n Fremont – acolo unde se află fabrica Tesla.

Da, Musk ar fi vrut să-și numească fix așa copilul: X Æ A-12. Internetul s-a umplut de reacții, au fost dezbateri aprinse: ce înseamnă, cum se pronunță. Pe scurt, Musk a reușit să facă din nou valuri și să-i facă pe oameni să vorbească din nou despre Tesla, într-un moment în care toți producătorii auto păreau uitați.

Nimeni nu se gândea la mașini. Ulterior, însă, au intrat pe fir și autoritățile, care i-au transmis șefului Tesla că nu-și poate boteza copilul așa. Avocații din California, intervievați de presa americană, susțin că se pot utiliza doar cele 26 de litere din alfabetul englez pentru numele unui copil. Cu alte cuvinte, nu ai voie cu numere, cifre romane, accente, umlauturi sau alte simboluri sau emoji. E permis doar apostroful.

Cu alte cuvinte, planul lui Musk pare unul prea futurist pentru legile americane.

Pe la începutul lui mai, acţiunile Tesla s-au dus în cap cu aproape 10%, iar acest lucru a fost cauzat chiar de….Elon Musk. ”Preţul acţiunilor Tesla este prea mare”, a scris Musk pe Twitter, una dintre postările inedite ale acestuia.

După acest mesaj, capitalizarea de piață a Tesla a pierdut nu mai puțin de 13 miliarde de dolari. Din participația pe care o deține însuși Elon Musk s-au șters, de asemenea, trei miliarde de dolari. Nu a fost prima dată când Musk s-a jucat cu declarațiile legate de acțiunile Tesla. În 2018, a scris pe Twitter că a asigurat finanţarea pentru o posibilă retragere de la bursă a Tesla, anunţ care a dus la un proces de fraudă intentat de Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare (SEC).

Musk a fost acuzat de manipularea bursei, a încheiat un acord cu SEC și a plătit o amendă de 20 de milioane de dolari.

A urmat un alt anunț controversat pe Twitter, în care Musk a spus că vrea să renunțe la toate proprietățile de pe Pământ și să se concentreze pe proiectele din spațiu. Primele două case de lux pe care le deține șeful Tesla au fost deja scoase la vânzare – pentru 30 de milioane de dolari și aproape 10 milioane de dolari. Ambele proprietăți sunt localizate în Bel Air din Los Angeles.

După anunțul de vânzare, a venit cel legat de filmul turnat în spațiu cu Tom Cruise. Ar urma să fie primul film de acțiune-aventură care chiar va fi filmat în spațiu, de vreme ce colaborările dintre SpaceX și NASA sunt extrem de comune. În proiect va fi implicat și Tom Cruise.

De fapt, tot ce a urmărit Musk în această perioadă, prin toate anunțurile enumerate mai sus, a fost să atragă atenția asupra afacerilor pe care le conduce: începând cu Tesla și terminând cu Space X. Pe perioada crizei, uzina constructorului din California a fost închisă. Iar Musk și-a dorit să reia producția cât mai repede.

A început, deloc timid, cu atacuri la adresa autorităților.

Iar Musk nu s-a ferit să dea exemplu China.

Iar ofensiva lui Elon Musk s-a definitivat luni, 11 mai, când s-a arătat dispus să se lase chiar arestat, numai să poată deschide fabrica. În instanță există chiar un proces pe rol după ce Musk a dat în judecată administrația regiunii Alameda County din California. Respectiva plângere a fost inițiată de CEO-ul Tesla cu scopul de a-și relua activitatea de producție la fabrica din Fremont.

Musk n-a mai așteptat verdictul și a început producția, chiar cu riscul să fie arestat. Tot pe Twitter și tot cu scopul ca acest anunț să se viralizeze.

Ceea ce s-a și întâmplat.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020