Elon Musk riscă să fie arestat, după ce a început producția de Tesla

Producția la cea mai mare fabrică de mașini electrice Tesla a început ier, contrar recomandărilor oficiale pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu Covid-19.

În teorie, există un proces prin care Elon Musk a dat în judecată administrația regiunii Alameda County din California. Respectiva plângere a fost inițiată de CEO-ul Tesla cu scopul de a-și relua activitatea de producție la fabrica din Fremont.

Pentru că nu a mai avut răbdare să aștepte soluționarea cazului din tribunal, contrar recomandărilor oficialităților din zonă, Elon Musk a decis să reînceapă producția de mașini electrice. Informația a apărut pe The Verge și San Francisco Chronicle înainte să fie confirmată printr-o postare pe Twitter de CEO-ul Tesla.

În postarea sa, Musk insistă că se afla pe linia de producție alături de restul angajaților și a solicitat autorităților că, dacă cineva trebuie arestat în acest set de circumstanțe, și-ar dori să fie doar el.

Gestul vine ca o formă de protest la adresa acțiunii oficialităților din Alameda County. În opinia directorului de companie, prevederile din regiune nu se aliniază la recomandările guvernatorului din California, care permite reluarea producției în fabrici. În același context, Elon Musk a insistat asupra faptului că Tesla este persecutată în particular, în timp ce alți producători de autoturisme din SUA au avut voie să reînceapă producția.

Pe marginea acestui subiect, Musk a vorbit și când a făcut public raportul financiar Tesla pe ultimul trimestru. Atunci, el a solicitat pe un ton destul de agresiv ca țara să-i dea înapoi ”libertatea”.

Conform oficialităților din Alameda County, producția ar fi trebuit să fie reluată la toate fabricile din zonă începând cu 18 mai, dar Musk nu a mai putut aștepta zece zile. Una peste alta, este puțin probabil ca CEO-ul Tesla să ajungă după gratii pentru gestul său, dar este clar că se consideră deasupra legilor.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2020