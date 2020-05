Primul film filmat în spațiu ar putea fi o colaborare între Tom Cruise și Elon Musk

Elon Musk și Tom Cruise par să lucreze cu NASA la un film despre spațiul cosmic, iar acesta chiar ar putea fi filmat în spațiu.

Filmele despre spațiu și astronauți nu sunt nici pe departe o noutate. Totuși, un nou proiect ar putea produce primul film de acest tip care chiar ar fi filmat în locul unde se desfășoară acțiunea de fapt. Informația vine de la publicația Deadline. Potrivit surselor, acesta ar urma să fie primul film de acțiune-aventură care chiar va fi filmat în spațiu. Colaborările dintre SpaceX și NASA sunt extrem de comune, însă de data aceasta în proiect este implicat și un personaj neașteptat: Tom Cruise.

Deși nu există informații despre vren studio care să fie implicat în producție, Deadline spune că filmările vor avea loc într-una dintre navele spațiale ale lui Elon Musk.

Tom Cruise ar putea fi actorul care face un film chiar în spațiu

De altfel, actorul este cunoscut pentru cascadoriile pe care le face în filmele sale. Celebrul actor din seria Mission Impossible s-a pus de multe ori în pericol pentru rolurile pe care le interpretează. În Mission: Impossible Rogue Nation a atârnat de partea laterală a unui avion în timpul decolării iar în Mission: Impossible: Ghost Protocol Tom Cruise a escaladat una dintre cele mai înalte clădiri ale lumii, Burj Khalifa din Arabia Saudită și a făcut cascadorii de-a lungul celor 123 de etaje. La începutul anilor 2000, actorul și James Cameron au avut ideea unui proiect similar, însă acesta n-a devenit realitate.

Nu se știe când ar putea ieși acest film, mai ales dacă iei în considerare că actorul mai are de filmat la seria Mission Impossible. Alți actori celebri au lucrat la filme în care, teoretic, acțiunea s-ar fi desfășurat în spațiu, însă au fost filmate pe Pământ. Vorbim despre Tom Hanks în Apollo 13, Ryan Gosling în First Man, Matt Damon în The Martian, George Clooney în Gravity, Brad Pitt în As Astra sau Matthew McConaughey.