Războiul dintre Donald Trump și TikTok se adâncește: cum se apără rețeaua de socializare

Existența rețelei de socializare TikTok este amenințată la nivel global, din cauza efortului lui Donald Trump de a acuza compania din spate de spionaj, fără dovezi clare în acest sens.

În cazul în care TikTok nu va intra în posesia unei companii americane, precum Microsoft, aplicația riscă să dispară din Apple AppStore și Google Play. În mod oficial, accesul la una dintre cele mai populare rețele de socializare ar putea fi restricționat, din cauza efortului președintelui SUA în acest sens.

Partea bună este că oficialii din spatele TikTok au inițiat o campanie cât se poate de agresivă pentru informarea utilizatorilor. Având în vedere că o interdicție în SUA ar putea da startul unor interdiciții și în alte țări importante, la fel cum s-a întâmplat cu Huawei, cei de la TikTok încearcă să desființeze multiplele mituri din mediul online.

În acest scop, creatorii rețelei de socializare au creat un nou site și un cont de Twitter al căror scop unic este informarea utilizatorilor prin combaterea zvonurilor. Nu putea lipsi atacurile directe la adresa comportamentului președintelui.

„Având în vedere zvonurile şi dezinformarea despre TikTok care proliferează la Washington şi în mass-media, dorim să restabilim adevărul”, a anunţat compania pe site-ul său, sub sloganul „ultimul colţ însorit de pe internet”. Preşedintele american Donald Trump acuză platforma de luni de zile că fură date ale utilizatorilor americani în beneficiul regimului de la Beijing, fără a aduce dovezi.

Două ordine executive au fost semnate de Trump cu scopul unic de a forța ByteDance, proprietarul TikTok, de a-și vinde activele din SUA. Dacă nu, aplicația urmează să fie blocată. Argumentele pentru care ințiativa liderului de la Casa Albă nu are legătură cu securitatea americanilor, ci cu alte interese, sunt multe. „TikTok nu este disponibil în China. Datele utilizatorilor din SUA sunt stocate în Virginia cu o copie de rezervă în Singapore”, a spus compania.”TikTok nu a furnizat niciodată date americane guvernului chinez şi nu o va face dacă i se va cere”.

Conform celui mai recent ordin prezidențial semnat de Trump, ByteDance are 90 de zile să vândă operațiunile americane ale TikTok. „De aproape un an, am încercat să discutăm cu guvernul SUA pentru a găsi o soluţie”, a reacţionat TikTok. „Dar ne-am găsit în faţa unei administraţii care nu acordă nicio importanţă faptelor, nu respectă procedurile legale şi încearcă să se amestece în negocierile dintre companii private”, au continuat oficialii rețelei de socializare agresate de Casa Albă. Rămâne să vedem dacă Microsoft va putea cumpăra TikTok, cel puțin parțial.