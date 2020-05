Raiffeisen Bank a comunicat data limită: ce trebuie să faci până pe 15 iunie

Raiffeisen Bank a avut recent probleme cu sistemul digital. Chiar și așa, pregătește o schimbare semnificativă pentru clienți. Acum are și un deadline: 15 iunie.

Banca a anunțat că Smart Mobile e singura aplicație pe care o vei mai putea folosi pentru a-ți accesa contul și serviciile. Raiffeisen Bank a anunțat într-un mesaj pe Facebook că din 15 iunie celelalte aplicații vor fi închise.

Promisiunea Raiffeisen Bank e că vei putea face totul fără să suni sau să treci pe la bancă prin noua aplicație Smart Mobile. Ai zero comisioane pentru pachetele de cont curent Zero Tot și Zero Simplu și ai curs BNR pentru schimbul valutar lei – euro și euro – lei în ceea ce banca numește Smart Hour.

Aplicația Raiffeisen Bank e disponibilă pe Android și iPhone. În cazul în care nu știi care este codul de utilizator sau codul de autentificare, le poți afla din vechile aplicații. Codul de autentificare poate fi generat cu ajutorul card reader-ului sau din aplicația SmartToken. Dar dacă este prima dată când accesezi aplicațiile băncii, vei găsi codul de utilizator în contractul semnat. Codul de autentificare este în SMS-ul primit la semnarea contractului.

Banca a pus la dispoziția clienților și-o pagină dedicată unde poți afla cum te autentifici, care-s funcționalitățile, dar și cum să personalizezi informațiile pe care le vezi și să-ți administrezi cardurile.

Ce face concurența Raiffeisen Bank cât banca migrează către o aplicație nouă?

Dintre toate băncile, Banca Transilvania s-a remarcat în ultima perioadă cu o accelerare a digitalizării. A anunțat că poți primi cardul acasă și susține că deja a livrat 70.000.

În aprilie a spus că noua versiune a BT Pay le permite utilizatorilor să folosească telefonul pentru a retrage bani de la toate bancomatele Banca Transilvania. Trebuie doar să intri la „Retrage cash” din ecranul principal al aplicaţiei. Alegi suma dorită, după care e generat un cod, primit prin SMS. La bancomat alegi „Cash fără card”, introduci codul și suma menţionată în aplicaţie. Și, gata, retragi bani fără card.

Și banca susține că va veni complementar cu carduri virtuale (generate instant), cu ciclu de viaţă mai scurt şi utilizate în principal pentru nevoi specifice, de exemplu înrolarea pe un site, unde clientul nu găseşte confort în a înrola cardul principal.

Practic, indiferent unde ai contul, din cursa digitalizării chiar ai putea câștiga ceva confort și eficiență.