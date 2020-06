Răfuială între Elon Musk și Amazon: ce l-a supărat pe șeful Tesla

Elon Musk, șeful Tesla, se ia la trântă în mediul online cu Amazon. Miliardarul s-a supărat pe compania condusă de Jeff Bezos și a lansat mai multe acuzații la adresa acesteia.

Elon Musk e capabil să transforme postările sale în mesaje virale. Reușește acest lucru datorită notorietății câștigate prin afacerile pe care le conduce – Tesla și Space X. Dar mesajele sale au deseori și câte o țintă. Și reușește, prin ele, să atragă atenția și să stârnească dezbateri.

Așa a făcut și cu cea mai recentă postare de pe Twitter, Șeful Tesla crede că e momentul să renunțe la Amazon, din cauza politicilor gigantului condus de Jeff Bezos. De fapt, la mijloc e vorba de o carte pe care un fost jurnalist NYT se pregătește să o lanseze.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020