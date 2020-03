Rabla Plus o ia din loc: câți bani primești de la stat ca să treci pe electrice

După ce programul Rabla clasic a început în urmă cu o săptămână, acum e momentul Rabla Plus. Programul e lansat oficial și suma e generoasă.

Pe 17 martie a debutat oficial noul program Rabla pentru cei care vor să renunțe la mașina veche și să primească bani de la stat pentru ea. Totodată, a fost anunțat și bugetul pentru Rabla Plus. Programul dedicat mașinilor electrice debutează acum, pe 25 martie.

În premieră, Ministerul Mediului îți permite să cumperi chiar și motociclete electrice. Asta dacă aveai în plan așa ceva. Altfel, Rabla Plus nu condiţionează achiziţia unui autovehicul nou de casarea unui autovehicul uzat.

Cei care vor renunța la o maşină veche, poluantă, vor beneficia în plus şi de prima de casare stabilită prin programul Rabla Clasic, în valoare de 6.500 de lei.

Câți bani dă statul pentru fiecare program Clasic – 405 milioane lei (aproximativ 60.000 de mașini uzate scoase din uz) Plus (mașini electrice și hibrid) – 140 milioane lei (vor putea fi achiziționate și motociclete electrice) Pentru electrocasnice – 30 milioane lei (înlocuirea a aproximativ 100.000 de electrocasnice vechi; ținta este înlocuirea lor cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic)

Ministerul Mediului a anunțat că suma totală poate ajunge până la 10.000 euro. În ceea ce priveşte achiziţiile maşinilor hibrid plug-in, aceastea sunt susţinute prin program cu circa 4.500 de euro. Motocicletele full electrice cu peste 700 de euro, dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculelor.

Legat de ce ziceam mai sus, dacă te califici și cu mașină veche, sumele decontate prin AFM din costul total al maşinii vor fi de circa 11.300 de euro pentru maşinile full electric, 5.800 de euro pentru maşinile hibrid plug-in şi 1.400 de euro pentru motocicletele full electric. Dar nu mai mult de 50% din costul autovehiculului.

„Am aprobat pentru Rabla Plus cel mai mare buget de când există programul: 140 de milioane de lei, cu aproape 45% mai mare decât în anul 2019. Am crescut bugetul pentru că ne-am stabilit un obiectiv mare pentru 2020: să punem pe şoselele României aproximativ 3.000 de maşini nepoluante, adică acelaşi număr de autovehicule cumpărate prin Rabla Plus în toţi cei 4 ani de când există programul.”

Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor