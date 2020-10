PS5 vine cu o funcție controversată: de ce PlayStation îți înregistrează conversațiile audio

În cadrul experiențelor multiplayer pe PS5, orice vei spune cu căștile pe urechi va fi înregistrat. Există un scop nobil în spatele acestei realități, dar nu toată lumea va fi încântată.

În urmă cu câteva zile, a ajuns online versiunea 8.0 a sistemului de operare de pe PlayStation 4. Aceasta include o serie de modificări legate de modul în care părinții pot controla discuțiile din mediul online a copiilor. Același update a venit însă cu un avertisment important adresat utilizatorilor.

Toți cei care și-au făcut update la PlayStation 4 în ultima săptămână au primit o notificare legată de faptul că există posibilitatea înregistrării conversațiilor lor. Notificarea pleacă de la o funcție care va fi disponibilă pe PlayStation 5, dar pentru că jucătorii de PS5 se vor putea juca diverse titluri cu posesorii de PS4, aceștia din urmă sunt de asemenea afectați, indirect.

Pentru a evita un scandal, cei de la Sony au detaliat noua funcție într-o postare pe blogul oficial. Aceasta pleacă de la dezastrul major din mediul online în ceea ce privește comportamentul jucătorilor. Foarte mulți înjură, amenință sau sunt agresivi prin comenzi vocale în jocuri multiplayer.

Până la ora actuală, în cazul lor, nu prea aveai foarte multe opțiuni, decât dacă cineva înregistrat o sesiunea de gamemplay care, din întâmplare, avea și comenzile vocale emise de ceilalți. Pe PlayStation 5, utilizatorii vor putea raporta un jucător care a fost agresiv pentru a fi penalizat de Sony. Cu scopul de a da credibilitate plângerii, vor putea include un clip audio de până la 40 de secunde decupat din ultimele 5 minute de gameplay. Funcția nu este opțională și nu o poți refuza sau dezactiva în vreun fel.

Trebuie să ai în vedere că Sony a implementat această funcție pentru a micșora numărul celor care sunt amenințători sau agresivi în mediul online. Dacă te deranjează ideea, nu poți decât să treci la Xbox sau să renunți la a mai folosi căști și microfon în jocuri online.

