Detaliile care contează despre PlayStation 5: cât costă un controller, dar un joc de PS5

În cadrul unei conferințe recente, cei de la Sony au dezvăluit toate detaliile despre noua consolă PlayStation 5. Cu această ocazie am aflat o serie de prețuri pentru accesori, jocuri și un nou abonament.

Noul PS5 va ajunge în magazinele din țara noastră începând cu 19 noiembrie, cu o săptămână mai târziu decât SUA sau Japonia. Prețul de achiziție va fi de 500 de euro, dar va exista o versiune cu 400 de euro care face exact același lucru, cu excepția lipsei unei unități optice. Practic, aceasta din urmă poate fi folosită doar pentru jocuri descărcate din magazinul virtual al Sony.

La fel ca în ultimele decenii, consola va fi livrată cu un singur controller PS5 DualSense. Dacă vrei să te joci cu un prieten și te gândești serios să achiziționezi un al doilea controller, prețul pentru acesta din urmă va fi de 70 de euro. Ca un detaliu important, dacă folosești consola PS5 pentru a te juca titluri de PS4, ai posibilitatea să utilizezi un controller DualShock 4.

Dacă îți cumperi totuși un al doilea controller DualSense de 70 de euro, ar fi păcat să nu achiziționezi și o stație de încărcare de 30 de euro pentru a le încărca pe amândouă simultan. Noua cameră HD pentru PS5 costă 60 de euro, iar noile căști Pulse 3D cu sunet 3D și microfoane cu anulare a zgomotului de fond costă 100 de euro. Telecomanda pentru consolă, menită pentru redarea de conținut multimedia, este 30 de euro.

Un nou joc de PS5 va costa 70 de dolari. Această valoare de achiziție a fost deja asociată cu Demon`s Souls, Destruction All Stars și cu Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition. Ca referință, această valoare este cu 10 dolari mai mare decât jocurile noi pentru vechea generație de console. Aparent, vor exista și jocuri pentru PlayStation 5 al căror preț se va rezuma la 50 de dolari, dar nu știm când se vor lansa.

Ca un detaliu important, aceleași prețuri vor fi practicate și în cazul jocurilor de Xbox Series X, fapt confirmat odată cu dezvăluirea noului NBA 2K21, disponibil pentru ambele console next-gen. Acela va cost tot 70 de dolari.

Abonații la PlayStation Plus care își vor cumpăra un PS5 vor avea acces din start la PlayStation Plus Collection. Aceasta este o colecție impresionantă formată din cele mai populare jocuri de PS4, fără niciun cost suplimentar. Lista include: God of War, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4: A Thief’s End, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit: Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Bloodborne și Resident Evil 7. Toate vor fi disponibile la momentul lansării noii console.