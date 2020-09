Proiectul Ministerului Mediului prin care vrea să crezi că ia în serios pădurile României

Ministrul Mediului a semnat contractele de finanţare privind studiile ştiinţifice pentru 40.000 ha noi de păduri virgine.

Costel Alexe a semnat la 1 septembrie contractele de finanţare pentru demararea studiilor ştiinţifice privind inventarierea şi punerea sub protecţie a 40.000 de hectare de păduri virgine, ceea ce ar duce la dublarea suprafeţei totale de astfel de păduri din România.

Catalogul naţional privind pădurile virgine şi cvasivirgine a apărut în 2016 şi cuprindea 16.000 de hectare.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a precizat că, în noiembrie 2019, când a preluat mandatul, în catalog erau incluse 29.000 de hectare de păduri virgine şi cvasivirgine.

În decembrie 2019 au fost introduse încă 1.000 de hectare şi încă 3.000 de hectare în august 2020.

Astfel că, în prezent, în catalogul naţional sunt 33.000 de hectare aflate sub protecţie, iar finanțarea promisă de contractele privind studiile ştiinţifice va extinde aceste numere cu încă 40.000 de hectare de păduri virgine.

„Vorbim de acele păduri care sunt cele mai preţioase şi reprezintă un patrimoniu inestimabil pe care, din fericire, România încă îl mai are. Îi am alături de mine pe cei care în următoarele 12 luni vor realiza studiile pentru ca aceste păduri să fie certificate şi să fie incluse în catalogul naţional privind pădurile virgine şi cvasivirgine”, a precizat Alexe, în timpul semnării contractelor cu firmele de specialitate declarate câştigătoare la licitaţia organizată de minister.

Pădurile la care se face referire se află pe raza a 19 judeţe. Cele mai multe dintre acestea sunt în judeţele Gorj, cu peste 9.000 de hectare, Caraş-Severin, cu circa 6.000 de hectare, Hunedoara, cu aproximativ 5.000 de hectare şi Braşov, cu peste 4.000 de hectare.

„Nu ne vom opri aici, pentru că avem cele mai frumoase păduri virgine şi cvasivirgine din Europa, iar acestea trebuie să intre sub protecţie. Avem în continuare o serie de propuneri din partea Gărzilor Forestiere, a ONG-urilor, a partenerilor pentru încă 20 şi ceva de mii de hectare care sper ca într-un viitor foarte apropiat să intre şi ele la finanţare, asigurată tot de Ministerul Mediului. Sper ca de la an la an să reuşim să creştem suprafaţa pădurilor virgine şi cvasivirgine înscrisă oficial în catalogul naţional”, a susţinut oficialul guvernamental.