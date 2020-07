Cel mai scump film de Apple TV+ va fi cu Will Smith: ce se întâmplă în Emancipation

Următorul proiect al lui Will Smith va fi produs de Apple și, chiar dacă va fi distribuit în cinematografe, la scurt timp după, va ajunge pe Apple TV+.

Emancipation (Emanciparea) este următorul film al lui Will Smith, iar drepturile pentru producția și distribuția lui au fost achiziționat de către Apple pentru o sumă record. Tranzacția s-a realizat în contextul pieței virtuale de la Cannes.

Povestea din Emancipation este inspirată de imaginea de mai jos și spune povestea unui sclav care a reușit să fugă dintr-o plantație, pe vremea războiului dintre nord și sud, pentru ca, în final, să lupte în armată pentru abolirea sclaviei.

Filmul va fi regizat de Antoine Fuqua, cunoscut în trecut pentru The Magnificent Seven și Infinite. În rolul principal, în mod previzibil, va fi Will Smith (Suicide Squad, Bad Boys for Life). Filmul a fost achiziționat cu 105 milioane de dolari.

Valoarea de achiziție ar fi fost mult mai mică, dar a explodat din cauza competiției dintre Apple și Warner Bros. Drepturile pentru scenariul filmului au fost cumpărate de la scenaristul William N. Collage cu o valoare nespecificată de ordinul câtorva milioane de dolari. Producția va începe la finele anului viitor, urmând ca înainte de finele lui 2021 să ajungă în cinematografe și, după aceea, să fie distribuit global prin intermediul Apple TV+.

Filmul de acțiune/thriller va spune povestea lui Peter, un sclav de culoare care, după ce a reușit să fugă de pe plantație, face eforturi supraomenești să nu fie prins de vânătorii de oameni specifici perioadei. Bărbatul se ascunde în mlaștinile din Louisiana, se freacă cu ceapă pentru a i se pierde mirosul și alte aventuri.

Fotografia de mai jos cu Peter a fost făcută înainte să intre în armata Nordului, în timpul unei examinări medicale. Ea a fost imortalizată și a ajuns să poarte numele de The Scourged Back (Spatele Scorojit), devenind cea mai importantă dovadă a traumelor la care erau supuși sclavii în sudul Statelor Unite ale Americii. Imaginea a fost publicată pentru prima oară în 1863 în Independent și Harper`s Weekly.