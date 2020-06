Primul robot care încurajează practicile de distanțare socială, eliberat în parcuri

Practicile de distanțare socială ar putea rămâne o constantă în viața noastră, pentru următorii ani, iar un robot a fost eliberat într-un parc pentru a atenționa cetățenii în acest sens.

În speranța de a încuraja distanțarea socială și izolarea, autoritățile din mai multe colțuri ale mapamondului au apelat la soluții tehnice avansate, începând cu roboți sau drone și terminând cu camere de supraveghere CCTV. Robotul din imaginile alăturate a fost ”eliberat” în parcul Bishan-Ang Mo Kio Park din Singapore și poartă numele Spot.

Dacă designul lui Spot îți este cunoscut, are legătură cu faptul că a fost creat de compania americană Boston Dynamics, una dintre cele mai pricepute din lume în acest domeniu. Robotul nu este un angajat permanent al parcului, ci face parte dintr-un proiect de test pe o perioadă de două săptămâni. În funcție de performanțele sale, s-ar putea să nu se mai întoarcă în America.

Ideea de a folosi roboți în loc de oameni în acest scopuri anti-Covid-19 are legătură cu igienizarea lor mult mai rapidă și cu faptul că este improbabil să răspândească virusuri și bacterii în aceeași manieră precum un om.

Robotul se plimbă autonom pe aleile din parc și difuzează mesaje menite să încurajeze distanțarea socială, la un volum deloc neglijabil. Un mesaj de avertisment la adresa celor care își petrec ziua prin parc a fost lipit în mai multe locații din parc. Textul postat pe Twitter atrage atenția oamenilor să nu se amestece în activitatea robotului.

În funcție de concluziile acestui experiment, autoritățile din Singapore se gândesc să introducă roboți în scopuri similare și în alte colțuri din oraș. Oficialii au insistat că robotul nu colectează niciun fel de date. Este acolo doar pentru a emite mesaje.

Just received the most Singaporean pandemic content from a mate based in the little red dot pic.twitter.com/vqgnQ5F4D9

— Soon-Tzu Speechley 孫子 (@speechleyish) May 8, 2020