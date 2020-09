Primele detalii despre Three-Body Problem, de la creatorii Game of Thrones: va ajunge pe Netflix

După ce au încheiat contractul cu HBO pentru realizarea Game of Thrones, David Benioff și D.B. Weiss au început o colaborare cu Netflix. Acum, aflăm primele detalii despre noul lor proiect.

În cazul în care ai fost încântat de talentul de povestitor al realizatorilor Game of Thrones, acum ai posibilitatea să înțelegi un pic mai bine care va fi noul show al celor doi realizatori. conform unei postări pe Twitter a celor de la Netflix, David Benioff și D.B. Weiss se vor ocupa tot cu ecranizarea unor cărți.

De această dată însă, cărțile cu pricina vor din spectrul SF, în loc de fantasy. Mai precis, este vorba de o trilogie scrisă de Liu Cixin intitulată The Three-Body Problem. Pe lângă volumul inițial, celelalte cărți sunt The Dark Forest și Death’s End.

Ca un detaliu important, cele trei cărți, în forma lor originală, au fost scrise în chineză. Autorul este câștigătorul a nouă premii Galaxy, câștigătorul premiului Hugo în 2015 și premiul Locus în 2017. În același timp, a fost nominalizat la premiul Nebula.

Noul serial de pe Netflix va fi produs și scris de David Benioff, D.B. Weiss și Alexander Woo (The Terror: Infamy și True Blood). Show-ul va spune povestea primului contact al umanității cu o civilizație extraterestră. În ceea ce privește alte nume mari atașate proiectului, Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi, Knives Out) și Ram Bergman vor fi producători executivi, împreună cu Brad Pitt și Rosamund Pike. Creatorul cărților va fi consultant.

