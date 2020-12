Prețurile la toate modelele de Samsung Galaxy S21, online: nu mai există niciun mister

În cazul în care sperai să începi anul cu achiziția unui nou smartphone din gama Samsung Galaxy S21, prețurile pentru fiecare dintre modele viitoare au ajuns online.

În ultimele luni, am fost bombardați cu zvonuri referitoare la iminenta lansare a Galaxy S21. În momentul de față, este puțin probabil să mai existe un văl de mister când vine vorba de următoarele terminale de top ale Samsung.

Știm ca telefoanele vor fi dezvăluite în ianuarie, mult mai devreme decât în anii trecuți. Știm că cel puțin un telefon va veni la pachet cu un stylus S Pen, pe care în trecut l-am asociat doar cu gama Galaxy Note. Ce am aflat în plus este că prețurile la care noile aparate se vor vinde în Europa sunt diferite de cele practicate în urmă cu an, în cazul Galaxy S20.

În contrast cu practica din industrie, Galaxy S21 nu va avea același preț precum Galaxy S20. Ca referință, Apple a lansat iPhone 12 la același preț pe care l-a practicat în cazul iPhone 11, iar Huawei a făcut același lucru când vine vorba de seria Mate Pro. Nici OnePlus nu a deviat de valorile de achiziție pentru generația anterioară de terminale.

Partea bună este că versiunea standard de Samsung Galaxy S21 și Galaxy S21+ vor fi mai ieftine decât în urmă cu un an. Partea proastă este că, dacă te gândeai la cel mai bun S21, versiunea Ultra va fi mai scumpă decât Galaxy S20 Ultra.

În final, vorbim de 849 de euro pentru Galaxy S21, 1049 de euro pentru S21+ și fabuloasa sumă de 1349 de euro pentru Samsung Galaxy S21 Ultra. Acestea sunt prețurile pentru versiunile terminalelor cu 128GB. Pentru referință, Galaxy S20 s-a lansat la începutul acestui an la 999 de euro, 1099 de euro și 1299 de euro.

Revenind însă la Galaxy S21, pentru 50 de euro în plus îți dublezi spațiul de stocare și ajungi la 256GB. Singurul care va fi disponibil cu 512GB este Samsung Galaxy S21 Ultra la prețul foarte generos de 1529 de euro.