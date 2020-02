Premiile Oscar 2020: Lista completă a câștigătorilor. Ce au făcut Parasite, Joker, Judy, Marriage Story

Premiile Oscar 2020 au avut loc în urmă cu câteva ore la Los Angeles. Cea de a 92-a ediție a venit la înaintare cu mai multe premiere importante în industrie.

În această noapte, la Dolby Theatre în Los Angeles, cei mai buni actori, regizori, cinematografi, scenariști și tehnicieni din industria filmului au fost prezenți pe covorul roșu. Premiile Oscar nu mai sunt la fel de populare ca în urmă cu câteva decenii pentru publicul larg, dar continuă să însemne foarte mult în oamenii care activează în domeniu.

La ediția din acest an, marele câștigător a fost Parasite, fiind pentru prima oară când un film în altă limbă decât engleză a câștigat distincția pentru cel mai bun film. Lista completă a câștigătorilor poate fi analizată mai jos.

Cel mai bun film: „Parasite”, de Bong Joon-ho

Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho, pentru „Parasite”

Cel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix, pentru „Joker”

Cea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger, pentru „Judy”

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt („Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern – „Marriage Story”

Cel mai bun film străin: „Parasite”, de Bong Joon Ho

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Toy Story 4”, de Josh Cooley

Cea mai bună scenografie: Barbara Ling, Nancy Haigh – „Once upon a time… in Hollywood”

Cel mai bun scenariu adaptat: Taika Waiti – „Jojo Rabbit”

Cel mai bun scenariu original: Bong Joon Ho, Han Jin Won – „Parasite”

Cea mai bună imagine: Roger Deakins, pentru „1917”

Cel mai bun montaj: Michael McCusker şi Andrew Buckland, „Ford vs Ferrari”

Cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guðnadóttir, pentru „Joker”

Cel mai bun cântec: Elton John şi Bernie Taupin – „(I’m Gonna) Love Me Again” din „Rocketman”

Cel mai bun montaj de sunet: Donald Sylvester, pentru „Ford vs. Ferrari”

Cel mai bun mixaj de sunet: Mark Taylor şi Stuart Wilson, pentru „1917”

Cele mai bune efecte speciale: Guillaume Rocheron, Greg Butler şi Dominic Tuohy, pentru „1917”

Cele mai bune costume: Jacqueline Durran – „Little women”

Cel mai bun machiaj: Kazu Hiro, Anne Morgan şi Vivian Baker, pentru „Bombshell”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „Hair Love”, de Matthew A. Cherry

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Neighbours’ Window”, de Marshall Curry

Cel mai bun lungmetraj documentar: „American Factory”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

Dacă vrei să-ți faci o opinie despre Parasite, ar fi bine să faci un efort să-l vezi, dar trailerul de mai jos ar trebui să-ți ofere o mostră legată de subiect.